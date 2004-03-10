ملت ايران تعهد پذيري يكطرفه در سياست خارجي را نمي پذيرد

اين پيش نويس نه تنها با سند پيشنهادي آمريكا مطابقت دارد بلكه سه كشورعضو اتحاديه اروپا بر خلاف تعهدات خود در تهران عبارات تند تري در مورد ايران بكار گرفتند .

پيش نويس قطعنامه پيشنهادي آمريكا، انگليس ، فرانسه وآلمان به اين دليل كه قبلا براي اظهارنظر در اختيار اعضاء 14 نفره غير متعهدها قرار نگرفته فاقد ارزش قانوني است ، زيرا اين پيش نويس تنها بامحوريت 4 كشور مزبور در پشت درهاي بسته تهيه شده است .

از سوي ديگر گزارش "محمد البرادعي" مدير كل آژانس بين المللي انرژي هسته اي نشان مي دهد كه پيش از آغاز اجلاس شوراي حكام اين گزارش با متن پيشنهادي آمريكا هماهنگ شده زيرا عبارات بكار رفته در گزارش محمد البرادعي بر گرفته از متن پيشنهادي آمريكا است .

در گزارش مديركل آزانس متاسفانه ايران به ناحق در كنار ليبي قرارگرفته در حالي كه ليبي رسما اعتراف كرده كه ازمونتاژ " سانتريفيوژهاي" خود براي غني سازي اورانيوم، با كاربرد نظامي استفاده مي كرده . درصورتي كه ، ايران ضمن امضاء پروتكل الحاقي، كليه فعاليت هاي غني سازي اورانيوم خود را متوقف ساخته ونهايت همكاري را با بازرسان آژانس به عمل آورده است .

با اينكه ايران هيچگونه اجباري براي قبول درخواست بازرسان براي بازديد از سايت هاي نظامي خود ندارد، اما به منظور ابراز حسن نيت وهمراهي با آژانس، اجازه بازديد از اينگونه مراكز را به بازرسان داد .

به نظر مي رسد نشست اخير شوراي حكام در وين صرفا براي تهيه يك قطعنامه غير منصفانه عليه ايران صورت پذيرفته زيرا قبول پيش نويس قطعنامه آمريكا از سوي انگليس، فرانسه وآلمان دليل بارزي برهمسويي 3 كشورعضو اتحاديه اروپا با آمريكا مي باشد .

ازمسائل حيرت انگيز درحاشيه اجلاس شوراي حكام در وين اظهارات" موشه يعلون" رئيس كل ستاد ارتش رژيم صهيونيستي است كه صريحا به وجود بمب اتم در زرادخانه هاي نظامي اين رژيم اعتراف كرد . ژنرال يعلون اعلام كرد كه اسرائيل بمب اتم را براي وادار ساختن اعراب به قبو ل صلح با اسرائيل توليد مي كند در حالي كه اين رژيم اكنون با داشتن بيش از 250 كلاهك هسته اي، تمام جهان اسلام را مورد تهديد قرار مي دهد .

بهرحال، اجلاس شوراي حكام همچنانكه انتظار مي رفت ، متاسفانه تحت تاثير جو سازي هاي آمريكا ولابي صهيونيستي قرار داشت، وتاسف بارتر اين كه كشورهاي انگليس، فرانسه وآلمان تعهدات خود در تهران را زير پا گذاشتند ومتن پيش نويس قطعنامه پيشنهادي آمريكا براي تصويب در شوراي حكام را قبول كردند .

اين امرنشان مي دهد كه كشورهاي اروپايي درتعاملات بين المللي معيارهاي اخلاقي واصول متعارف ديپلماسي را رعايت نمي كنند و در سياست هاي خارجي ومنطقه اي خود دنباله رو آمريكا هستند .

ازطرفي ديگر اگر آمريكا وكشورهاي اروپايي تصورمي كنند كه همان برنامه هاي را كه قبلا در عراق اجرا كرده اند مي توانند در ايران اجرا كنند سخت دراشتباه هستند، زيرا ايران عضو تاثير گذار وفعال جامعه جهاني است وتاكنون موردي از نقض قوانين بين المللي ازاين كشور مشاهده نشده است .

صرف نظر از اين، ملت ايران اكنون ازدولتمردان خود مي خواهد تا تن به قبول خواسته هاي نا محدود وغير متعارف كشورهاي غربي و آژانس انرژي هسته اي ندهند و راه خود را از اين آژانس جدا سازند .

ملت ابران هرگز از راهبرد ملي خود براي استفاده از فناوري هسته اي با اهدافي صلح آميز عدول نخواهد كرد ومسئولان نيز بايد تن به اين اراده ملي بدهند و در صورت ادامه اقدامات غيرمنطقي آژانس و آمريكا ودنباله روي غرب ازسياست هاي توسعه طلبانه آمريكا، سريعا تعهدات خود را به آژانس كان لم يكن اعلام كنند .

مردم ايران تا روز جمعه درانتظار تصميمات شوراي حكام آژانس انرژي هسته اي باقي مي مانند، مسلما اين تصميم با واكنش ملت ايران مواجه خواهد شد و مردم حرف نهايي خود را خواهند زد .