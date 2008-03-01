پنج هزار تن پودر سولفات سدیم از گرمسار به خارج از کشور صادر شد

عباس زندی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرمسار اظهار داشت: صادرات پودر سولفات سدیم طی مدت مشابه سال 85 بیش از دو هزار تن بوده است که این صادرات طی 10 ماه سال جاری به بیش از پنج هزار تن رسیده است.

به گفته وی، این رقم افزایش 100 درصدی صادرات این محصول به کشورهای خارجی از جمله عراق، امارات، آذربایجان و ارمنستان را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه در زمینه های صادرات پودر و سولفات سدیم به خارج از کشور شرکت معدنی املاح ایران سیاست هایی ویژه دارد که این مقوله را افزایش خواهد داد، گفت: صادرات این محصول به خارج از کشور در بسته های یک تنی به صورت پاکت های 50 کیلویی انجام می گیرد.

مدیر کارخانه سولفات سدیم گرمسار از کاهش تولید، نسبت به سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: تا پایان دی ماه سال جاری تولیدات بیش از سه هزار تن بوده است که نسبت به سال گذشته کاهش یافته است که علت این امر سرمای شدید هوا و یخ زدگی بعضی از تاسیسات شرکت بوده است.

زندی یادآور شد: در شرکت معدنی املاح ایران تاکنون 184 نفر به طور مستقیم مشغول به کار شده اند.