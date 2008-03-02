جانشین آسانی که پوتین انتخاب کرد/ جابجایی قدرت در کرملین

به گزارش خبرگزاری مهر،"ولادیمیر پوتین" در آخرین سخنرانی خود که از طریق تلویزیون پخش شد، مردم کشورش را به حضور گسترده در پای صندوقهای رای فراخواند، اما قابل توجه است که از نام "دیمیتری مدودوف" به عنوان نخست وزیر و یا نامزد مورد علاقه اش سخنی به میان نیاورد.

رئیس جمهوری روسیه و یا نخست وزیر آتی این کشور از رای دهندگان خواست به نامزدی رای دهند که بتواند بیشترین منافع را برای مردم روسیه فراهم کند.

احتمال پیروزی مدودوف نامزد مورد حمایت پوتین در انتخابات دوم مارس روسیه بالا است، شخصی که از دوستان قدیمی رئیس جمهوری کنونی روسیه به شمار می رود.

مدودوف نامزد حزب روسیه متحد به حضور کامل و بدون نقص رای دهندگان برای تحکیم مشروعیت خود نیاز ضروری دارد.

با آنکه انتخابات یک مسئله داخلی روسهاست، ولی از مدتها قبل نگاه های غرب و همسایگان روسیه به انتخابات این کشور و بازی های قدرت در کرملین دوخته شده است.

این انتخابات همچنین در حالی برگزار می شود که پیروزی قطعی حزب روسیه متحد در انتخابات پارلمانی این کشور خود امتیازی برای برنده شدن نامزد مورد علاقه پوتین و ازسوی دیگر نشان از محبوبیت حزب حاکم در میان اکثریت مردم روسیه است.

حزب کمونست روسیه تحت رهبری "گینادی زوگانف" نیز که خود را وارث حزب کمونیست شوروی سابق می شمارد، نگاهی ویژه به انتخابات فردا دارد.

قابل توجه است که حزب کمونیست روسیه هیچگاه پس از فروپاشی شوروی سابق نتوانست باردیگر به قدرت برسد.

این درحالی است که در برخی شهرهای روسیه ستادهای انتخاباتی حتی برای مخالفان برای جلب نظر رای دهندگان جهت حضور در پای صندوقهای رای و برگزیدن نامزد مورد علاقه شان دست به برخی ترفندها زده اند.

در شهر "چلیابینسک" روسیه، شانس دریافت یک خودرو، یخچال یا تلویزیون در قرعه کشی برای حضور هرچه گسترده تر رای دهندگان در پای صندوقهای رای مطرح شده است. ساکنان این شهر در جعبه های پستی خود نیز دعوتنامه هایی برای شرکت در یک مسابقه بخت آزمایی پیدا کرده اند.

دانش آموزان می نویسند که خانواده آنان با بی صبری در انتظار انتخابات هستند و با خواندن انشاءها می توان فهمید که خانواده های سوتچی انتخاب خود را کرده اند.

جوانان شهر "دزرینسک"، یکی دیگر از شهرهای استان ولگا، نیز برای حضور در پای صندوقهای رای می توانند از تخفیف بلیت کلوپ های شبانه استفاده کنند. یک روزنامه محلی این شهر با تیتر بزرگ نوشت: "وظیفه مدنی خود را به اتمام برسانید و سپس بروید برقصید."

کمیسیون انتخاباتی شهر "راستوف سور لودون" در جنوب غربی روسیه نیز یک "سی.دی" برای جوانانی که اولین بار به پای صندوقهای رای می روند تهیه کرده که به عنوان هدیه به آنان داده می شود. در این شهر همچنین در کنار حوزه های رای گیری، محلی برای کودکان در نظر گرفته شده تا بتوانند در یک مسابقه نقاشی شرکت کرده و جایزه بگیرند.

یکی از نکات قابل توجه در شیوه تبلیغات انتخابات در روسیه می توان به استفاده از تصاویر کودکان اشاره کرد.

بسیاری از تصاویر تبلیغاتی در مسکو، یک پدر و مادر را به همراه دو فرزندشان به تصویر می کشد که به سوی صندوقهای رای می روند. در پایین این تصویر نوشته شده است: "تمام اعضای خانواده در رای گیری شرکت می کنند."

در مدارس شهر سوتچی در جنوب غربی روسیه و در سواحل دریای سیاه، یک مسابقه انشاءنویسی برگزار شده است که در آن کودکان درباره این تیتر "خانواده من رئیس جمهور را انتخاب می کند"، مطلب می نویسند.

"تاتیانا وزیرنکو"مسئول آموزش و علوم شهر سوتچی به خبرنگاران گفت : دانش آموزان می نویسند که خانواده آنان با بی صبری در انتظار انتخابات هستند و با خواندن انشاءها می توان فهمید که خانواده های سوتچی انتخاب خود را کرده اند.

ازسوی دیگر، برخی از روسها نیز برای کمک به تشویق حضور گسترده مردم با اعمال فشار و تهدیدهایی روبرو می شوند.

بر اساس شکایتهای ارائه شده به سازمان غیردولتی "گولوس" که بر روند انتخابات در روسیه نظارت دارد، یک موسسه آموزشی که از تشکیل نشستی برای تشویق والدین دانش آموزان جهت شرکت در انتخابات خودداری کرده بود، توبیخ شد.

شانس دریافت یک خودرو، یخچال یا تلویزیون در قرعه کشی برای حضور هرچه گسترده تر رای دهندگان در پای صندوق های رای مطرح شده است

همچنین "ماکسیم رزنیک" عضو حزب لیبرال روسیه درباره سیاست های چماق و هویچ در این کشور اظهار داشت : شهروندانی که برای معاینه به بیمارستان ها مراجعه می کنند از سوی پرستاران با طرح یک سئوال عجیب روبرو می شوند :"آیا شما در انتخابات شرکت می کنید،"؛ اگر شما جواب بله دهید که اتفاقی نمی افتد، اما اگر بگویید "نه"، نام شما در یک فهرست ثبت خواهد شد.

قانون اساسی روسیه اجازه نمی دهد پوتین برای سومین بار خواستار ریاست جمهوری شود. پوتین پس از این انتخابات نیز برای ادامه کار سیاسی به عنوان نخست وزیر ابراز تمایل کرده و می توان پیش بینی کرد که رئیس جمهوری کنونی نخست وزیر آتی روسیه خواهد بود.

اما می توان این تصور را کرد که در صورت پیروزی مدودوف در انتخابات ریاست جمهوری، تنها یک جابجایی در کاخ کرملین به وجود خواهد آمد و فردی بیگانه به درون این کاخ راه نخواهد یافت.

به گزارش مهر،"گنادی زیوگانف"رهبر حزب کمونیست،"ولادیمیر ژیرینوفسکی" رهبر حزب فراملی لیبرال دموکرات و "آندره بوگدانف" رهبر حزب دموکراتیک و نامزد طرفدار کرملین نیز در این انتخابات حضور دارند، اما مطمئنا شانس کمی خواهند داشت.

انتخابات روسیه امروز یکشنبه 12 اسفند برگزار می شود و با وجود تبلیغات گسترده، احتمالا اکثر 109 میلیون روسی واجد شرایط در داخل و خارج از این کشور در این انتخابات شرکت خواهند کرد.