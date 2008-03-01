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۱۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۲۸

تیم ووشو نفت تهران قهرمان لیگ برتر شد

تیم ووشو نفت تهران قهرمان لیگ برتر شد

رقابتهای لیگ برتر ووشو باشگاههای ایران با قهرمانی تیم نفت تهران در سالن خانه تکواندو به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله نیمه نهایی این مسابقات ابتدا تیم نفت تهران توانست با نتیجه 6 بر 4 از سد سامان مسکن اصفهان بگذرد. نفتی‌ها در تالو 2 بر یک و در سانشو 4 بر3 به پیروزی دست یافتند.

پوشینه بافت نیز که باید در این مرحله با دانشگاه آزاد مبارزه می‌کرد، در اعتراض به استفاده از بازیکنان خود بدون هماهنگی در جام پارس به میدان نیامد تا حریفش به راحتی راهی فینال شود. 

دو تیم نفت و دانشگاه آزاد بازی نهایی را برگزار کردند که در نهایت این تیم نفت بود که با برتری 6 بر یک مقابل دانشگاه آزاد به عنوان قهرمانی دست یافت. 

در دیدار فینال و دربخش سانشو نتایج انفرادی زیر رقم خورد: در وزن 52- کیلوگرم معراج چهاردولی بدون حریف باقی ماند و بدین شکل به پیروزی رسید.

در وزن 56- کیلوگرم کیوان شیرآقایی، مسعود عبدالمالکی را برد. در وزن 60- کیلوگرم مهدی جعفرپور، محمود بزرگی را از پیش رو برداشت. در وزن 65- کیلوگرم جلیل عطایی، صائب سیاه مشته ای را مغلوب کرد. در وزن 70- کیلوگرم علیرضا صحرانشین به حامد سیاه مشته ای نتیجه را واگذار کرد. در وزن 80- کیلوگرم حمیدرضا قلی پور، مجتبی صالحی را برد. در وزن 85- کیلوگرم حسین اوجاقی، مجتبی هادیان را شکست داد. در بخش تالو نیز علی وطن خواه و فرشاد عربی با کسب امتیازات لازم به برتری دست یافتند.  

تیم سامان مسکن شاهین شهراصفهان با توجه به عدم حضور تیم پوشینه بافت در دیدار رده بندی، به مقام سومی نخستین دوره رقابت های لیگ برتر ووشو دست یافت.

کد مطلب 647764

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