یک میلیون و 200 هزار خانوار در خراسان رضوی از نعمت گاز برخوردارند

محمدرضا معراجی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: طی سه دهه اخیر، میزان بهره مندی شهرها از نعمت گاز 35 برابر و در روستا 360 برابر نسبت به سالهای قبل از انقلاب افزایش داشته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه در حال حاضر 9 هزار و 870 کیلومتر شبکه گذاری خط لوله گاز در استان انجام شده است، افزود: این رقم تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی تنها 323 کیلومتر بوده است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر 960 هزار مصرف کننده خانگی، بیش از 40 هزار مصرف کننده تجاری و حدود هزار و 700 مصرف کننده صنعتی گاز در سطح استان خراسان رضوی وجود دارد.

معراجی، تصریح کرد: قبل از انقلاب تنها 764 مصرف کننده خانگی، 461 مصرف کننده تجاری و 9 مصرف کننده صنعتی گاز در استان وجود داشته است.

وی ادامه داد: همچنین حدود یک میلیون و 200 هزار خانوار با جمعی بالغ بر چهار میلیون و 770 هزار نفر در سطح خراسان رضوی تحت پوشش شبکه گاز قرار دارند که قبل از انقلاب اسلامی تنها هزار و 319 خانوار با جمعیت پنج هزار و 276 نفر از خدمات شرکت گاز استفاده می کردند.