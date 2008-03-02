ایثار در تحریم

درباره پیشرفت علمی ایران در علوم و فناوری علیرغم تحریمهای اعمال شده از سوی برخی کشورها افزود: در اینکه تحریمها و محدودیتها تاثیر گذار بوده و هزینه پیشرفت و توسعه را در هنگام تحریم افزایش می دهد شکی نیست. اما با توجه به اینکه در عصر فناوری اطلاعات، دنیا را دهکده جهانی نامیده اند ارتباطات چنان بین کشورها و افراد از جوامع مختلف را ساده کرده است که سیاستگذاران و قدرتمندان کشورها قادر نخواهند بود این روابط را حتی در کشور خویش کنترل کنند. بدین ترتیب تحریم و محدودیت برای هیچ کشوری به طور کامل مقدور نیست.

جمله معروف "نیاز ما در اختراع است" نشان می دهد که انسانها در هنگام محدودیتها برای رفع نیازهای خویش مسیرهای جدیدی می یابند و نیازهای خویش را به گونه ای برطرف می کنند که در صورت وجود امکانات هیچ گاه آن نیازها و راه حل مرتبط با آنها مطرح نمی شد. نمونه های فراوان و در عین حال در خور توجهی را می توان مثال زد: پرتاب موشک ماهواره ای تحقیقاتی، ساخت داروی گیاهی دیابت، تولیدات صنایع نظامی، دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای، شبیه سازی، ترمیم ضایعات نخاعی، طراحی اینترنتی و تولید نظام استنادی جهان اسلام از افتخارات دانشمندان ایرانی است که در پرتو محدودیتهای حاصل از تحریمها برای رفع احتیاجات تولید و پیاده سازی شده اند.

برای دانشمندان که با عشق به علم و دانش زندگی می کنند تحریم و محدودیت شاید یک امتیاز باشد زیرا در چنین شرایطی احساس اثر بخشی علم و فن نمایان تر بوده و توسط حاکمان، دولتمردان و سیاستمردان بیشتر مورد تایید و حمایت قرار می گیرند و در شرایط جهانی شدن آنها صرفا به مزیتهای نسبی و هزینه کمتر باید بیندیشند که در چنین موقعیت رقابتی که در غیاب تحریم وجود دارد دولتها چندان نقش دانشمندان را احساس نمی کنند زیرا می توانند نیازهای خویش را به سادگی از طریق تعاملات جهانی برطرف کنند.

دانشمندان علم و دانش "برخلاف فن و تکنولوژی" که در آنها مالکیت مطرح است مرز نمی شناسند و از سیاستمداران تبعیت نمی کنند لذا در شرایط تحریم بین دانشمندان کشورهای تحریم کننده و تحریم شونده ارتباطی عمیق وجود دارد که برای هر دو سازنده است و به همین دلیل می توانند از امکانات همدیگر استفاده کرده و در علم هم افزایی داشته باشند.

در دنیای کنونی امکان تحریم همه جانبه وجود ندارد. کشورهای مختلف بر اساس منافع ملی خویش تصمیم می گیرند و مطمئنا کشورهایی وجود دارند که با کشور تحریم شونده شرایط مشابهی دارند که آنها هیچ گاه از این خواسته قدرتهای بزرگ تبعیت نمی کنند و حتی در بین کشورهای بزرگ همسویی وجود نخواهد داشت و آنها چنین شرایطی را مناسب برای تقویت منافع ملی خویش تلقی می کنند.

از طرف دیگر در هنگام محدودیت هاست که اثر بخشی دانشمندان بیشتر بروز خواهد داشت و در نتیجه علم، دانش و فن در نزد دولتمردان ارزش والایی پیدا می کند و به دانشمندان بهای بیشتری داده می شود و بالتبع علم، دانش و فن رشد چشمگیرتری خواهد داشت.

هم اکنون شمار عوامل انسانی کارآ و پر تجربه در کشور فراوان است و همین نیروی انسانی کارآ و پرتجربه است که با اندیشه ای توانمند و پیشرو توانسته اند سرنوشت صنایع کشور را دستخوش دگرگونی سازند و ارزنده ترین فرآورده ها را برای فروش در بازار مصرف عرضه کنند.