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۲۰ اسفند ۱۳۸۲، ۱۴:۰۶

سومين دوره مسابقات گلبال جوانان نابينا و كم بينا در مشهد برگزارميشود

سومين دوره مسابقات گلبال جوانان نابينا و كم بينا از روز 22 اسفند در مشهد آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار" مهر" سومين دوره مسابقات گلبال نابينايان وكم بينايان كشوردررده سني جوانان " گراميداشت ربع قرن پيروزي انقلاب اسلامي ايران" طي روزهاي 22 لغايت 25 اسفند درشهر مقدس مشهد ودرسالنهاي مهران ومجتمع نابينايان اميد مشهد برگزار خواهد شد.
دراين دوره ازمسابقات تيم تهران، خراسان الف و ب، اصفهان، يزد، همدان، فارس، آذربايجان شرقي، كرمان، كردستان، هرمزگان، اردبيل، زنجان وخوزستان الف وب، اعلام آمادگي نموده ودرمسابقات حضورخواهند يافت.

کد مطلب 64778

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