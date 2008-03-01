96 درصد برنامه های مسکن محرومان آذربایجان غربی عملیاتی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی خان محمدی، ظهر امروز در چهارمین جلسه ستاد تامین مسکن محرومان این استان اظهار داشت: بر اساس برنامه تامین مسکن اقشار کم درآمد در آذربایجان غربی، 47 هزار و 300 واحد مسکن شهری باید احداث شود که از این میزان قرارداد ساخت 46 هزار واحد در شهرهای آذربایجان غربی منعقد شده است.

وی افزود: تاکنون 176 هکتار از زمینهای در اختیار دستگاه های اجرایی برای ساخت مسکن محرومان شناسایی و تملک شده است.

خان محمدی با بیان اینکه در اکثر بخشها فراتر از برنامه پیش بینی شده برای ساخت مسکن در استان اقدام شده است، بیان داشت: بر اساس برنامه باید زمین مورد نیاز برای ساخت 10 هزار و 806 واحد مسکن 99 ساله تامین شود و تاکنون متقاضیان بیش از 18 هزار واحد زمین دریافت کرده اند.

معاون امور عمرانی استاندارآذربایجان غربی نیز در این جلسه با بیان اینکه به زودی برنامه تامین مسکن محرومان در سال جاری به طور کامل محقق می شود، عنوان کرد: شرکتهای خدماتی امسال باید نیاز زیرساختهای این واحدها را در اسرع وقت تامین کنند.

محمد باقر داریانی همچنین از دستگاه های مرتبط با برنامه تامین مسکن محرومان که برای اجرایی شدن دقیق برنامه تلاش مضاعفی داشته اند تقدیر کرد.

در این جلسه 185 هکتار از زمینهای منطقه گلمان ارومیه برای ساخت مسکن محرومان در قالب مسکن اجاره ای پنج ساله اختصاص یافت.

همچنین زمین مورد نیاز برای ساخت سه هزار واحد مسکونی شهری توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهرهای ماکو، خوی، سلماس، ارومیه، مهاباد، میاندوآب، بوکان و سردشت نیز به تصویب ستاد تامین مسکن استان رسید.