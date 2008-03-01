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۱۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۳۹

خط تلفنی برای راهنمای نوجوانان مسلمان کانادا راه‌اندازی شد

خط تلفنی تازه‌ای برای نوجوانان مسلمان شهر میسیساگا با هدف حمایت از نوجوان و حل مسائل خانوادگی، دینی و اجتماعی آنها راه‌اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میسیساگا، یاسین پونه مدیر روابط عمومی سازمان نصیحت گفت: این خط تلفن با هدف کمک به دانش‌آموزانی که درگیر مسائل اجتماعی و فرهنگی در کانادا شده‌اند راه‌اندازی شده است.

وی افزود: در طور دوره آزمایشی این خط تلفن در ماه ژانویه اکثر تماسهای نوجوانان بر مسائلی متمرکز شده بود که به اختلاف فرهنگی باز می‌گشت چراکه منافات بسیاری میان فرهنگ اسلامی با زندگی اجتماعی کانادا وجود دارد.

مدیر روابط عمومی سازمان نصیحت یادآور شد: می‌خواهیم این خط تلفن فضایی را برای نوجوانان مسلمان فراهم کند تا آنها بتوانند به‌سادگی مشکلات خود را بیان کرده و از مشاوران برای حل آنها کمک بگیرند.

این خط تلفن به دنبال مرگ نوجوان 16 ساله صورت گرفت. این خط کار خود را رسماً از هفته آینده آغاز می‌کند.

کد مطلب 647783

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