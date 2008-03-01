تبعیض علیه اسلام و مسلمانان نگران کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر، درپی انتشار مجدد مطالب توهین آمیز به مقدسات اسلام در چند مورد از مطبوعات دانمارک، کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران طی روزهای گذشته ضمن تقبیح اقدامات اهانت آمیز به ساحت مقدس نبی اکرم (ص) و اعتقادات مسلمانان از چندین نهاد حقوقی ذیربط در اروپا نیز توضیح خواست که موسسه حقوق بشر دانمارک درخصوص اقدام اخیر که آشکارا در تناقض با استانداردهای بین المللی بشر است پاسخ داد.

در پاسخ به اعتراضات کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، امور بین الملل موسسه دانمارکی حقوق بشر اعلام کرد که آن نهاد اخیرا موضع و بیانیه قبلی خود (سال 2005 میلادی) را در محکومیت این اقدام اخیر بار دیگر صادر کرده و مورد تاکید قرار داده است.

رئیس موسسه حقوق بشر دانمارک نیز در چندین حضور خود در رسانه های آن کشور خط ایجاد شکاف عمیق و تقویت حس تنفر و بروز تنش میان اکثریت و اقلیت در جامعه را از جمله آثار مخرب این گونه اقدامات بر شمرده است.

این بیانیه اگر چه حق آزادی بیان را یکی از حقوق فردی قابل اعمال در بطن جامعه مردمسالار می داند ولی به درستی تاکید می نماید که این حق به هیچ وجه غیر مشروط نبوده و می بایستی در سایه توجه به دیگر حقوق مصرحه در اسناد بین المللی حقوق بشر اجرا شود. این بدان معناست که آحاد جامعه همواره می بایست حق آزادی بیان را در کمال مسئولیت و احترام اعمال نمایند، به ویژه زمانی که این حق با موضوعات حساسی همچون عقاید مذهبی انسانها تلاقی دارد.



بیانیه مذکور ضمن تاکید بر لزوم احترام متقابل میان گروههای مذهبی و قومی اقلیت با اکثریت جامعه دانمارک، احترام و رعایت حقوق بشر وهمچنین اجتناب از نقض حقوق انسانی و حمایت از افراد در قبال حقوق بشر توسط دیگر شهروندان جامعه را از جمله وظایف دولت دانسته است و یادآوری نموده که دولتها در هر کجا چه در دانمارک و چه درهر جای دیگر متعهد هستند تا حداکثر توان را برای حل و فصل مسالمت آمیز وضع موجود به طریقی که منجر به اشاعه فرهنگ تسامح، تکثرگرایی و احترام به تنوع شود به خدمت گیرند تا از این رهگذر جوامعی شمول گرایانه تر از پیش زایش یابند.

موسسه دانمارکی مزبور یکی از بنام ترین وقدیمی ترین نهادهای فعال حقوق بشر در سطح اروپاست که در حوزه حقوق بشر در مقام نهاد ملی فعالیت داشته و رئیس آن نیز سالها به عنوان مسئول مجمع نهادهای ملی حقوق بشر اروپا ایفای نقش کرده است.