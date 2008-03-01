فصل جدید روابط ایران و عراق/ ایران بدنبال سازندگی و تثبیت امنیت عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در آستانه سفر به عراق در گفتگو با شماری از خبرنگاران رسانه های مختلف عراقی به سوالات آنان درباره روابط دوجانبه ، مسائل منطقه ای و موضوع هسته ای کشورمان پاسخ داد و با اشاره به سفر روز یکشنبه (فردا) خود به عراق اظهار امیدواری کرد این سفر گام بلندی در جهت تعمیق روابط برادرانه بین دو ملت باشد.

رئیس جمهور در این گفت و گو با تاکید بر اینکه ملت عراق علی رغم همه سختی ها راه پیشرفت را انتخاب کرده است، خاطر نشان کرد: به رغم فشارهای سنگینی که امروز بر عراق وارد می شود، عراقی ها راه پیشرفت خود را با دقت، هوشمندی و استحکام جلو می برند.

احمدی نژاد تصریح کرد: ملت عراق یک ملت بزرگ و ریشه دار است که دارای تمدن تاریخی و فرهنگ غنی است که نیروی انسانی بسیار توانمندی در اختیار دارد و قادر است مسایل و مشکلات خود را بدون دخالت دیگران حل کند .

وی با بیان اینکه اقوام گوناگون ملت عراق صدها سال در صلح و دوستی کنار هم زندگی کرده اند، خاطر نشان کرد: در تاریخ عراق بین شیعه و سنی و کرد و ترکمن درگیری و اختلاف ریشه داری اتفاق نیفتاده است اما بعد از اشغال عراق شاهد درگیری ها و مباحثی هستیم که اینها مباحث مصنوعی و تحمیلی به ملت عراق است؛ والا ملت عراق یک ملت واحد، متحد و قدرتمند است.

رئیس جمهور اقتدار ملت عراق را به نفع همه کشورهای منطقه دانست و گفت: ایجاد ناامنی و اختلاف و تشنج را در عراق ناشی از طراحی های اشغالگران می دانیم؛ چرا که قبل از اشغال مطلقاً چنین اختلافاتی در عراق وجود نداشت و ناامنی هایی که متاسفانه امروز فرزندان عراق را به خاک و خون می کشد، ناشی از تحمیل به ملت عراق است.

امنیت عراق ، امنیت ایران است

احمدی نژاد ایجاد ناامنی در عراق را توجیهی برای استمرار اشغالگری دانست و خاطر نشان کرد: باور ما این است که ملت عراق قادرند خودشان امنیت را برقرار و کشورشان را اداره کنند. اگر دیگرانی هم دل شان برای ملت عراق می سوزد، بهتر است به عملی شدن تصمیمات ملت این کشور کمک کنند.

رئیس شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سوالی مبنی بر ادعای آمریکایی ها درباره دخالت ایران در عراق، تصریح کرد: روابط ایران با کشورهای منطقه بسیار دوستانه و اثرگذار است و البته این اثرگذار بودن مثل اقدامات آمریکایی ها با لشکر کشی به دست نیامده است. اعتقاد داریم ملت های منطقه به درجه ای از رشد رسیده اند که خودشان می توانند کشورشان را اداره کنند و نیازی به دخالت دیگران ندارند.

رئیس جمهور تصریح کرد: این اخلاق آمریکایی ها است که هر جا شکست می خورند، دیگران را متهم و مقصر جلوه می دهند.

دکتر احمدی نژاد با تاکید بر اینکه ملت ایران با کردها، اهل سنت و شیعیان عراق روابط برادرانه و صمیمانه دارد، گفت: جمهوری اسلامی همواره همه اقوام و اقشار عراق را به وحدت و برادری تشویق می کند و دلیلش هم این است که امنیت عراق را امنیت خودمان می دانیم؛ چرا که در صورت بروز نا امنی داخلی بیشترین اثر منفی از مشکلات در عراق به ایران منتقل می شود.

وی با اشاره به اینکه اشغالگرانی که وجود یک عراق مقتدر و مستقل را به ضرر منافع خود می دانند، جمهوری اسلامی را به دخالت در عراق متهم می کنند، تصریح کرد: ایران نیازی به دخالت در عراق ندارد و با تمام گروه ها در عراق دوست است و آیا مضحک نیست کسانی که 160 هزار نفر نیروی نظامی در عراق دارند ما را متهم به دخالت می کنند؟!

حرف دیگران اهمیتی ندارد

احمدی نژاد در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آمریکا در ارتباط با سفر شما به عراق زیاد منفی بافی نمی کند و بعضی معتقدند که آمریکا می خواهد از شرایط سوءاستفاده کرده تا وانمود کند همچنان علی رغم این سفر، خودش درمنطقه هیمنه دارد، اظهار داشت: برای ما ملت عراق مهم است نه حرف دیگران. اینکه دیگران چه فکر می کنند مانع از توسعه روابط برادرانه بین دو ملت نمی شود. ما دو کشور دوست هستیم و ضروری است که همکاری های سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی را توسعه دهیم. ما نمی توانیم بر مبنای نظر دیگران روابط مان را تنظیم کنیم. ما به خاطر کمک به ملت عراق حاضر شدیم با آمریکایی ها مذاکره کنیم. بنابراین اینکه دیگران چه فکری می کنند برای ما مهم نیست؛ مهم این است که کمک کنیم ملت عراق بتواند جایگاه شایسته خود را در منطقه و جهان پیدا کند.

رئیس جمهور در پاسخ سوال خبرنگار عراقی دیگری درباره احتمال تهاجم نظامی آمریکا به ایران ، تصریح کرد: بعید می دانم که چنین اتفاقی بیفتد. آمریکا تاکنون در هیچ درگیری نظامی جدی پیروز نبوده است. ارتش آمریکا برخلاف تبلیغات سنگینی که می شود، ارتش قدرتمندی نیست، چون سیاستمداران آمریکا نمی گذارند ارتش آمریکا ، قدرتمند باشد؛ حتی اگر قدرت هم داشته باشد، بعید می دانیم که بخواهند یکبار دیگر درگیری با ملت ایران را تجربه کنند. از این جهت ما نگرانی نداریم.

وی تاکید کرد: در صورتی که آمریکا یا هر قدرت دیگری بخواهد یکبار دیگر مقابله با ایران را تجربه کند، پاسخ ملت ایران، پاسخ بسیاری روشنی است که بارها اعلام شده است. بهترین راه برای آمریکایی ها دوستی و احترام با ملت های منطقه است و صحنه عراق، صحنه آزمایش صداقت دولت آمریکا است.

ملت های منطقه یار و غمخوار هم باشند

رئیس شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر اینکه ملت عراق بر حوادث غلبه پیدا خواهد کرد و دیر یا زود همه مشکلات خود را حل خواهد کرد، گفت: در چنین صورتی، کشورهایی که در در این دوره سخت در کنار ملت عراق نبودند، پشیمان خواهند شد. بنابراین توصیه می کنیم که ملت های منطقه کنار هم و یار وغمخوار یکدیگر باشند . میزان دوستی ها در سختی ها سنجیده می شود. البته برخی کشورها تحت فشار هستند و اگر فشارهای قدرت ها نبود حتماً به کمک ملت عراق می آمدند.

دکتر احمدی نژاد در پاسخ به سوالی درباره روابط اقتصادی ایران با عراق گفت: همکاری های اقتصادی ایران با عراق، همکاری های خوبی است و رو به افزایش است وسعی می کنیم آن مقدار از نیازهای ملت عراق را که قادر به تامین آن هستیم، برآورده سازیم.

رئیس جمهور همچنین در پاسخ به سوالی درباره موضوع هسته ای کشورمان تصریح کرد: کسانی که با فناوری صلح آمیز هسته ای ایران مخالفت می کنند، رژیم صهیونیستی را برخلاف همه قوانین بین المللی به انواع سلاح های کشتار جمعی مسلح کرده اند؛رژیم نامشروعی که کارش تجاوزگری و جنایت است اما همین کشورها نمی خواهند اجازه بدهند ملت های منطقه در فناوری های علمی پیشرفت کنند. آنها اساساً مخالف پیشرفت کل ملت های منطقه هستند.

آرزوی تاریخی سلطه گران

رئیس شورای عالی امنیت ملی خاطر نشان کرد: قدرتهای زورگو با بازی های اقتصادی و سیاسی و با فشارهای تبلیغاتی و با استفاده از سازمان ها و نهادهای بین المللی می خواهند از پیشرفت ملت های منطقه جلوگیری کنند؛ به خاطر اینکه آنها یک درگیری تاریخی با ملت های منطقه دارند و تسلط بر ملت های منطقه جزء آرزوهای تاریخی سلطه گران و قدرت های بزرگ است.

احمدی نژاد اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران توجهی به فشارهای زیاده طلبان ندارد و در مسیر پیشرفت به فعالیت های قانون مند خود ادامه خواهد داد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه داشتن بمب اتم قدرت نمی آورد، خاطر نشان کرد: اگر کسی عقل داشته باشد دنبال بمب اتم نمی رود؛ چرا که اگر بنا بود بمب اتم یک کشوری را از فروپاشی و اضمحلال نجات دهد، شوروی را نجات می داد. اگر بمب اتم می توانست کسی را نجات بدهد آمریکا را در افغانستان و حتی در عراق نجات می داد. بمب اتم برای رژیم صهیونیستی چه کارآیی دارد؟ آیا در جنگ لبنان توانست از شکست آن جلوگیری کند؟ آیا در مقابل رزمندگان فلسطینی بمب اتم کارآمدی دارد؛ بمب اتم دیگر از رده خارج شده است.

وی افزود: آمریکایی ها و تعدادی از کشورهای غربی از بمب اتم برای تهدید استفاده می کنند ولی موضوع این است که دنیا از تهدید عقب نشینی نمی کند و تهدید اثری در اراده ملت ها ندارند.

رئیس شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه انرژی هسته ای ظرفیت های فراوانی در صنعت، نیرو، کشاورزی، پزشکی و در صنایع مختلف دارد ، گفت: قدرت های سلطه طلب انرژی هسته ای را معادل بمب قرار دادند برای اینکه این انرژی در انحصار خودشان بماند و توسط این انرژی بتوانند بر ملت ها مسلط شوند. نگاه آنها به انرژی هسته ای، نگاه بلند مدت است و می خواهند زمان را بگیرند تا انرژی فسیلی تمام شود و بعداً اعمال سلطه کنند. ما معتقدیم همه کشورها باید فناوری هسته ای را در اختیار داشته باشند و از آن استفاده کنند.

رئیس جمهور در خصوص نتایج مذاکره ایران و آمریکا درباره مساله عراق نیز گفت: نتایج گفت و گوها به تثبیت شرایط و تغییر دیدگاه های آمریکایی ها نسبت به عراق کمک فراوانی کرده است. هدف ایران این است که به دولت عراق برای تثبیت دیدگاه های ملت عراق کمک کند و سفر من هم در جهت حمایت از دولت و ملت عراق انجام می شود . در مذاکره با آمریکایی ها نیز هیچ چیزی خارج از منافع ملی و خواسته های ملت عراق مطرح نکرده ایم و ادامه مذاکره نیز به همین منوال خواهد بود و همه تلاش ها تاکید بر روی وحدت و منافع ملی عراق است.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران بدون حمایت از گروه خاصی در عراق صرفاً از تصمیم ملت عراق در تعیین سرنوشت خود حمایت قاطع می کند، اظهار داشت: وقتی انتخابات برگزار می شود، ممکن است در هر دوره گروه ها و اشخاص مختلفی سر کار بیایند و دولت تشکیل دهند و در این میان مهم، تصمیمی است که ملت عراق از روی شناخت خود گرفته است و ایران از نتایج این تصمیم مردم حمایت می کند و در گفت و گو با همه گروه ها آنها را به وحدت ، همکاری ، تفاهم و صبوری دعوت می کنیم. افراد سلایق گوناگون دارند و اگر کسی فکر کند فقط باید نظرات او اجرا شود، معنایش آن است که در کشور همکاری و پیشرفتی اتفاق نمی افتد. خوشبختانه گروه ها در عراق بسیار هوشیارند و با شرایطی که بر عراق تحمیل شده است، در مجموع خیلی خوب عمل کردند.

رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره رفتار و عملکرد دوگانه آمریکا در عراق تصریح کرد: آمریکایی ها در منطقه دنبال منافع خودشان هستند و به منافع ملت های منطقه اهمیتی قایل نیستند. از یک طرف از رژیم صهیونیستی حمایت می کنند و اسلحه مجانی به او می دهند و از آن طرف به کشورهای اطراف آن سلاح می فروشند. آمریکایی ها در همه جا متناقض عمل می کنند و از این رو ایران ، ترکیه ، عراق، سوریه ودیگر کشورهای منطقه باید در کنار هم منافع ملی کشورهای خودشان را پیگیری کنند.

رئیس شورای عالی امنیت ملی با تاکید براینکه اشغالگران برای جلوگیری از همکاری ملت ها سعی دارند بین مردم منطقه تفرقه بیندازند، گفت: دشمنان درگیری های مصنوعی ایجاد می کنند تا ناامنی و تفرقه درست کنند و اجازه ندهند توانمندی ملت ها در خدمت پیشرفت آنها قرار گیرد. بسیاری از گروه های تروریست مورد حمایت قدرت های بزرگ هستند و اگر ریشه شکل گیری هر گروه تروریستی پیگیری شود، انتهایش به یک قدرت بزرگ وصل است؛ والا ملت ها و دولت های منطقه هیچ ارتباطی با تروریست ها ندارند.