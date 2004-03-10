علاوه بر تمديد غير رسمي ، آثار طنز مكتوب نيز به جشنواره مطبوعات در حوزه شهري راه يافت

به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر"، كيومرث صابري ( گل آقا) به عنوان مسئول گروه طنز انتخاب و دعوت به همكاري شده است .

پيش از اين ، مصاحبه ، مقاله ، كاريكاتور ، سرمقاله ، يادداشت ، گزارش تحليلي ، توصيفي و تحقيقي وهمچنين خبر ، رشته هاي مجاز براي شركت در جشنواره اعلام شده بود كه به دليل استقبال زياد ، طنز مكتوب نيز به آنها اضافه شده است .

به گفته مسئولان برگزاري نخستين جشنواره مطبوعات برتر در حوزه شهري ، با توجه به نقش مهم و اساسي رسانه ها در عرصه اطلاع رساني ، شهرداري و شوراي شهر تهران ، براي دستيابي به الگوي مناسبي از تعامل مديريت شهري ، جشنواره مطبوعات برتر در حوزه شهري را به منظور بررسي و معرفي آثار برتر مطبوعاتي در حوزه مسايل شهري برگزار مي كنند تا ضمن ارج نهادن به تلاش صادقانه اهالي مطبوعات ، كيفيت آثار منتشر شده را با داوري رونامه نگاران و كارشناسان مسايل شهري مورد ارزيابي قرار دهند.

مديريت شهري ، آموزش شهروندي ، حمل و نقل و ترافيك ، خدمات شهري ، عمران و توسعه شهري ، شهرسازي و معماري ، فضاي سبز ، زيباسازي و تبليغات شهري ، محيط زيست شهري ، مديريت بحران ، آتش نشاني و خدمات ايمني ، جمع آوري زباله و بازيافت زباله ، ساماندهي صنايع و مشاغل ، معاينه فني ، شهر سالم ، چشم انداز بيست ساله و موضوعات مرتبط در عرصه هاي اجتماعي، فرهنگي و هنري ، محورهاي پيش بيني شده براي جشنواره مطبوعات برتر در حوزه شهري هستند .

هيچ محدوديتي براي تعداد آثار ارسالي وجود ندارد و برگزيده ها ، 9 ارديبهشت ماه 1383 همزمان با سالروز آغاز به كار شوراهاي اسلامي شهر و روستا ، معرفي مي شوند .

شركت كنندگان مي بايست آثار خود را همراه با مشخصات اثر و صاحب اثر شامل نام و نام خانوادگي ، رشته ، عنوان اثر ، نام نشريه ويا خبرگزاري ، شماره و تاريخ انتشار ، به دبيرخانه جشنواره ، در خيابان كريم خان زند ، ايرانشهر شمالي ، كوچه شهيد رضا ملكيان ، پلاك 33 ، طبقه دوم ، دفتر مطالعات و پژوهش هاي راهبردي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ، ارسال كنند.





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