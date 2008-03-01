بازار شب عید در کنترل کامل وزارت بازرگانی/ ساماندهی 20 هزار غرفه عرضه مستقیم کالا

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود میرکاظمی امروز در حاشیه همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده در تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به معطل ماندن 12 ساله قانون حمایت از حقوق مصرف کننده در مجلس گفت: این لایحه در مجلس به تصویب رسیده و با رفع چند اشکالی که از سوی شورای نگهبان مطرح شده به زودی به دولت ابلاغ می شود.

وزیر بازرگانی در تشریح دلایل این تاخیر افزود: دلیل اصلی این است که تصویب برخی از لوایح در مجلس نظیر لایحه تجارت، حمایت حقوق مصرف کنندگان و بحث شورای رقابت می رود زمان می برد و باید از نمایندگان مجلس دلایل تاخیر را پرسید.

وی تصریح کرد: این قانون به تشریح وظایف و تعاریف حمایت از مصرف کننده می پردازد و تشکل مردمی را تعریف کرده که در آن، حمایت از حقوق مصرف کننده در حوزه های مختلف بررسی شده و اعضا می توانند به دنبال مصوبات قانونی آن باشند؛ چراکه هم اکنون برای تولید و خدمات تشکل های متفاوتی در کشور شکل گرفته که مجامع و اتحادیه های صنفی موسسان آن هستند، ولی حمایت از مصرف کننده تشکل مردمی ندارد.

به گفته میرکاظمی، در این تشکل، مردم، حقوقدانان و نمایندگان دولت به عنوان تعامل کنندگان حضور دارند که با تصویب این قانون می توان بخشی از حضور مردم در صحنه حمایت از حقوق مصرف کننده را جبران کرد. البته اینکه حقوق مصرف کنندگان رعایت شود خوب است ولی باید به سمت بهبود بهتر و تعالی بخشی به این حمایتها حرکت شود.

وی افزود: در مرحله اول نباید اجازه داد که حق مصرف کننده ای پایمال شود بعد باید به سمتی رویم که حمایت جدی از حقوق آن را نهادینه کنیم.

وزیر بازرگانی با تشریح برنامه های وزارتخانه متبوعش در راستای تنظیم بازار شب عید گفت: هر سال در دولت نهم شاهد افزایش عرضه و تقاضا در پایان سال بوده ایم که تلاش شده که کنترل شود. البته توفیقاتی نیز در این زمینه حاصل شده و به جای این که دولت حضور یابد، فضاسازی را انجام داده تا تشکلهای صنفی و تولیدکنندگان عرضه را از طریق برگزاری نمایشگاه ها در سراسر کشور بیشتر کنند.

وی تصریح کرد: الان گزارشهای موجود حاکی از این است که بیش از 20 هزار غرفه در سطح کشور توسط مجامع امور صنفی ساماندهی شده که باعث می شود متناسب با تقاضا، عرضه بیشتری صورت گیرد. البته در کنار این عرضه کنترلهایی نیز صورت می گیرد؛ به این معنا که حجم بازرسی ها در سطح شهر به سه برابر افزایش یافته و برای اولین بار نیز بازرسان اتحادیه ها در این ایام وارد بازار می شوند.

میرکاظمی گفت: هدف ما این است که در سال آتی تقویت بیشتری در این خصوص صورت دهیم تا اصناف حضور بیشتری داشته باشند. تلاش بر این است که با ذخیره سازی که برای میوه و مرکباتی نظیر سیب و پرتغال توسط بخش خصوصی مد نظر است، بازار به تعادل کامل برسد.

وی خاطرنشان کرد: طی ده ماه امسال حجم واردات سیب و مرکبات 83 هزار تن بوده و صادرات سیب و مرکبات در همین مدت 183 هزار تن بوده که علیرغم سرمازدگی بخشی از میوه های تولید داخل اما تبادل تجاری با دنیا برقرار است، این نوید دهنده این است که اگرچه میوه خارجی در بازار مشاهده می شود ولی مردم باید در بنادر حضور یابند و صادرات میوه ها را ببینند.

وزیر بازرگانی گفت: امسال میوه به قیمت خوبی از کشاروزان خریداری شده و افزایش قمیت آنچنانی نیز نظیر که سالهای قبل اتفاق نیفتاده است.



وی در خصوص فلسفه حضور وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار گفت: در مورد گوشت، مرغ و تخم مرغ برای تناسب عرضه و تقاضا و تولید با یکدیگر و اینکه اگر نوسانی در تولید باشد، روی عرضه تاثیر می گذارد تقسیم کاری در ستاد تنطیم بازار دولت در اوایل امسال صورت گرفته که وزارت جهادکشاورزی بازار مرغ، تخم مرغ و گوشت را که مجوز وارداتش نیز از سوی مجلس به این وزارتخانه داده شده و از سوی دیگر تولید را نیز باید کنترل کند، تنظیم کند.

میرکاظمی تاکید کرد: حضور وزارت جهادکشاورزی در تنظیم بازار این اقلام به معنای این نیست که وزارت بازرگانی حضور ندارد بلکه بازرسان ما در کنترل بازار حضور دارند و اصناف نیز در اختیار وزارت بازرگانی است.

وزیر بازرگانی در تشریح علل وجود کانتینرهای وزارت جهاد کشاورزی برای میوه گفت: سازمان تعاون روستایی خریدهایی را هر ساله انجام می دهد. از سوی دیگر کانتینرهایی نیز از سوی سازمان میادین و تره بار وجود دارد که عرضه مستقیم انجام می دهند.

به گفته وی، مسئول نظارت همه کالاها و خدماتی که عرضه می شود سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است که می تواند بر میادین میوه و تره بار نیز نظارت داشته باشد ولی به دلیل وجود نهاد نظارتی قوی در میادین از سوی شهرداری، کار نظارت بر غرفه های میادین میوه و تره بار از طریق شهرداری صورت می گیرد و سازمان حمایت نیز نظارتهای کافی را به عمل می آورد.

میرکاظمی با اشاره به رضایتمندی مردم از میادین میوه و تره بار گفت: آمارها نشان می دهند که در مکانهایی که میادین میوه و تره بار مستقر است تا شعاع چند کیلومتری از میادین قیمت متعادل تر از سایر نقاط است.

این مقام مسئول در وزارت بازرگانی در خصوص احتمال تصویب قطعنامه سوم شورای امنیت بر علیه ایران گفت: بحث شورای امنیت و قطعنامه هایش بی معنا شده است؛ چراکه آنچه که الان در بازار اتفاق می افتد چیز دیگری است و حجم صادرات ایران بسیار خوب بوده است.

وی ادامه داد: ایران 5/17 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته و واردات نیز از لحاظ ارزشی 10 درد رشد داشته و به سمتی در حال حرکت است که بیشتر کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وارد شود.

میرکاظمی در پاسخ به سئوالی در خصوص ارائه نمره از سوی وزارت بازرگانی به عملکرد این وزارتخانه در دولت نهم گفت: هر نمره ای که مردم بدهند حقیقت است چراکه آنها ممتحنان نهایی هستند که باید نمره دهند.