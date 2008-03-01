رشته های جدید واحد بین المللی دانشگاه سیستان و بلوچستان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد اکبری با بیان این خبر گفت: 20 هزار دانشجو در 250 گرایش مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاه سیستان و بلوچستان مشغول به تحصیل هستند، بنابراین این دانشگاه پس از دانشگاه تهران از لحاظ جمعیت دانشجویی مقام دوم کشور را دارد.

وی از فعالیت 150 دانشجوی دوره دکتری، 2 هزار دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد، 300 دانشجو در مقطع کاردانی و 18 هزار دانشجو برای مقطع کارشناسی در 14 دانشکده دانشگاه سیستان و بلوچستان مشغول خبر داد و افزود: دانشکده های الهیات و معارف اسلامی، تربیت بدنی، ریاضی و دانشکده اقتصاد به زودی در دانشگاه سیستان و بلوچستان راه اندازی می شوند.

اکبری از افتتاح پژوهشکده نانو فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان در دهه فجر خبر داد و گفت: پژوهشکده‌های انرژی‌های نو، صنعت و معدن و بیوتکنولوژی نیز در مرحله کسب مجوز از وزارت علوم هستند و مرکز سیستم‌های فازی نیز به پژوهشکده تبدیل می شود.

رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان وضعیت فرهنگی این دانشگاه را مطلوب دانست و گفت: 30 انجمن علمی در این دانشگاه فعال هستند و 90 نشریه دانشجوی نیز منتشر می شوند. در خصوص امور دانشجویی و رفاهی نیز 5 خوابگاه دخترانه افتتاح شده که یکی از آنها نیز مربوط به اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به استان می باشد. همچنین در سال گذشته یک هزار و 200 دستگاه یخچال برای تجهیز خوابگاههای دانشجویی خریداری شده است.

وی سرانه فضای سبز این دانشگاه را برابر 35 تا 40 مترمربع اعلام کرد و در قیاس با متوسط کشوری که 5 مترمربع است، وضعیت دانشگاه سیستان و بلوچستان را کم ‌نظیر توصیف کرد.

رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان از مراحل آماده شدن انتشار مجله زبان شناسی با مشارکت دانشگاه آپ‌سالای سوئد خبر داد و گفت: نوام چامسکی یکی از اعضای هیات تحریریه آن است.

اکبری در رابطه با همکاری‌های بین‌المللی این دانشگاه نیز به همکاری با دانشگاههای بلوچستان پاکستان، آی ‌تی پاکستان، آپسالای سوئد اشاره کرد و گفت: با رئیس دانشگاه کراچی پاکستان که یکی از مهمترین دانشگاههای پاکستان است تفاهم نامه همکاری امضا شده است و علاوه بر این با دانشگاههای ژاپن، آلمان، کانادا تفاهم نامه همکاری منعقد شده و با دانشگاه دهلی نیز مقدمات امضا تفاهم ‌نامه همکاری فراهم شده است.

دانشگاه سیستان و بلوچستان به گفته رئیس این دانشگاه به عضویت اتحادیه دانشگاههای جهان در آمد و برای برگزاری نشست آتی این اتحادیه اعلام آمادگی کرد.