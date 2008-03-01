دستیابی ایران به تکنولوژی تولید پودر ناندیش

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: این واحد فناوری با تجاری‌سازی این پودر، قرارداد تولید 200 تن پودر تاندیش جهت مصرف در ریخته‌گری مداوم فولاد مجتمع فولاد مبارکه را به پایان رسانده و هم اکنون این شرکت مذاکراتی را در راستای تولید پودر تاندیش برای فولاد مبارکه و ناحیه ریخته‌گری و نورد پیوسته سبا فولاد مبارکه آغاز کرده است.



قاسم مصلحی از مزایای استفاده از پودر تاندیش بازی در ریخته‌گری مداوم فولاد را علاوه بر افزایش کیفیت و تمیزی فولاد کم‌شدن انتقال حرارت عنوان کرد و اظهار داشت: این پودر در تولید ورق‌های فولادی با ضخامت کم و ورق‌های قلع اندود از اهمیت بسیاری برخوردار است.



رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از شرکت فولاد نقش جهان مستقر در این مجموعه به عنوان تأمین‌کننده اصلی پودر تاندیش فولاد مبارکه یاد کرد و افزود: این محصول نسبت به مشابه خارجی از لحاظ کیفیت از مزیت‌های بسیار بالا و از لحاظ قیمت و خروج ارز به صرف‌تر است.



وی از تولید 50 تن فلاکس پاتیل با استفاده از بازیابی سرباره کوره پایتلی خبر داد و افزود: پس از تولید این محصول و تست نهایی آن در مجتمع فولاد مبارکه این شرکت موظف به تولید سالانه 2000 تا 3500 تن فلاکس پاتیل شده است.



مصلحی دیگر دستاورد این مؤسسه را بررسی امکان پذیری تبدیل غلطک پشتیبان قراضه نورد پنج قفسه‌ای به نورد دوقفسه‌ای شرکت فولاد مبارکه با هدف کاهش هزینه و زمان در تولید قطعه جدید عنوان کرد.