بهره برداري 180 مركز تربيت بدني و تندرستي ويزه دانش آموزان كشور

به گزارش خبرنگار " مهر" دكترسيد نصرالله سجادي معاون تربيت بدني وتندرستي آموزش وپرورش به منظورشركت درهمايش مربيان ودست اندركاران سنجش ساختارقامتي استانهاي قم، اصفهان، چهارمحال وبختياري، كهكيلويه وبويراحمد وخوزستان به شهرستان اهوازسفر كرده بود با حضوردرجمع مربيان ورزش استان خوزستان واستانهاي ذكرشده، گفت: معاونت تربيت بدني و تندرستي آموزش وپرورش با بهره گيري ازمجرب ترين اساتيد دانشكده هاي تربيت بدني مصمم است براي انجام چهاروظيفه اصلي درآموزش وپرورش شامل سنجش قابليتهاي جسماني، حركات وورزش اصلاحي، ساختارقامتي وبهداشت وسلامت دانش آموزان كشورمراكز تربيت بدني وتندرستي تاسيس نمايد كه اين مراكزتا پايان شهريور1383 در28 استان كشورمورد بهره برداري كامل قرارخواهد گرفت ودربرنامه چهارم توسعه پيش بيني تاسيس مراكزبصورت گسترده ترخواهد بود، طوري كه درهرسال برنامه،30 مركزتاسيس وراه اندازي مي شود، درپايان برنامه توسعه چهارم 180 مركزتربيت بدني وتندرستي كه يكي ازمهمترين اهداف آموزش وپرورش مي باشد، مورد استفاده دانش آموزان دختروپسركشورقرارخواهد گرفت.

دكتر سجادي درخصوص اعتبارات مراكزياد شده يادآورشد: براي هرمركز250 ميليون ريال به منظورتهيه وخريد تجهيزات آن پيش بيني شده است واميدواريم بهترين خدمات را درزمينه تربيت بدني وتندرستي به دانش آموزان عزيزكشورارايه نماييم.

مركزرسانه هاي گروهي ومطبوعات معاونت تربيت بدني وتندرستي اعلام كرد: طرح ساختارقامتي درسال تحصيلي83 -82 ، هفت صد هزاردانش آموزدختردوره راهنمايي را تحت پوشش قرار داده ودرابتداي سال تحصيلي با استفاده ازوسايل وابزارهاي لازم، ساختارقامتي آنها مورد سنجش قرارمي گيرد، درصورت مشاهده ناهنجاري درساختارقامتي آنها، درطول سال تحصيلي نسبت به رفع آنها اقدام خواهد شد ودرپايان همان سال تحصيلي مجددا مورد سنجش قرارخواهند گرفت. همين گزارش حاكيست مركزتربيت بدني و تندرستي دردوسال گذشته 455 هزارنفردانش آموزرا تحت پوشش قرارداده است.