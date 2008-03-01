مردم مازندران 34 میلیارد ریال صدقه دادند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، علی اکبر صفری، بعد از ظهر شنبه در نشستی خبری با رسانه های گروهی مازندران اظهار داشت: همچنین در این مدت 11 میلیارد ریال نیز میزان مشارکتهای مردمی استان به این نهاد در سال جاری است.

وی ادامه داد: این اعتبارات در مجموع برای کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه خرید پوشاک و مایحتاج مددجویان هزینه شده است.

صفری افزود: در حال حاضر 290 هزار مشترک خانگی صندوق صدقات، دو هزار و 800 صندوق صدقه در آپارتمان ها و 9هزار صندوق صدقه نیز در معابر استان مازندران وجود دارد.

مدیرکل کمیته امداد مازندران خاطرنشان کرد: در سال جاری در بخش اهدای جهیزیه توسط کمیته امداد این استان به دو هزار و 868 نوعروس تحت پوشش و 300 نوعروس غیر تحت پوشش کمیته امداد، 37 میلیارد ریال جهیزیه به همراه یک میلیارد و 588 کمک هزینه ازدواج به 841 داماد تحت پوشش این نهاد پرداخت شده است.

صفری با اشاره به اجرای طرح اکرام ایتام بیان داشت: هم اکنون شش هزار نفر از ایتام، تحت پوشش کمیته امداد مازندران هستند که توسط 10هزار و 924 حامی حمایت می شوند.

وی با بیان اینکه به ازای هر یتیم تحت پوشش این نهاد، توسط حامیان 10هزار تومان در سال کمک هرینه پرداخت می شود افزود: در این زمینه طی 11 ماهه گذشته حامیان 19 میلیارد ریال به ایتام کمک کرده اند.

این مسئول با اشاره به پرداخت مستمری به مددجویان کمیته امداد بیان داشت: در این بخش نیز به 34 هزار و 639 خانوار مددجوی عادی و 24 هزار و 49 خانوار مددجوی تحت پوشش طرح "شهید رجایی" مازندران، 290 میلیارد ریال مستمری پرداخت شده است.

وی همچنین یادآور شد: در سال جاری در بخش فرهنگی به 12 هزار و 494 دانش آموز و هزار و 400 دانشجو و طلبه تحت پوشش، 13 میلیارد ریال کمک هزینه تحصیلی پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان مازندران ادامه داد: در 11 ماهه گذشته، 18 میلیارد ریال در راستای حمایت از محرومان به 39 هزار مددجوی شهری و مددجویان روستایی این استان پرداخت شده است.

صفری ایجاد اشتغال و اجرای طرحهای خودکفایی توسط مددجویان را از اولویتهای این نهاد عنوان کرد و گفت: در بخش خودکفایی مددجویان نیز طی دو سال گذشته دو هزار و 453 طرح زودبازده با اعتباری بالغ بر 171 میلیارد ریال توسط مددجویان اجرا شده است.

وی پرداخت بن غیر نقدی به میزان 62 میلیارد ریال به ازای هر نفر 32 هزار تومان، معرفی چهار هزار و 322 مورد برای معافیت از پرداخت حق انشعاب آب، برق، گاز و...، اجرای طرح بهسازی سه هزار و 34 مورد مسکن روستایی و انجام بهسازی 240 مورد مسکن روستایی را از دیگر اقدامات این نهاد در سال جاری عنوان کرد.

وی در ادامه این نشست خبری خاطرنشان کرد: در بخش عمرانی نیز کمیته امداد استان مازندران 65 واحد مسکونی برای مددجویان احداث و طی 11 ماهه بیش از پنج هزار و 940 مورد تعمیرات کلی و جزیی واحدهای مسکونی مددجویان را به اتمام رسانده است.

به گفته صفری برای اجرای عمران مسکن توسط کمیته امداد استان در سال جاری 9 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی با اشاره به نامه های مردمی ارسال شده در جریان سفر هیئت دولت به مازندران بیان داشت: در این راستا از 40 هزار نامه مردمی مربوط به این نهاد، 26 هزار و 919 نامه پاسخگویی و 24 میلیارد و 215 میلیون ریال اعتبار بلاعوض به متقاضیان این نامه ها پرداخت شده است.

وی ادامه داد: در این راستا 17 میلیارد ریال نیز به مقتضایان با معرفی این نهاد به بانکها وام پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد مازندران با اشاره به برگزاری جشن نیکوکاری در روزهای پایانی سال اظهار داشت: در این خصوص 350 پایگاه ثابت و سیار آماده دریافت کمکهای نقدی و غیر نقدی مردم نوعدوست استان در هفته شور نیکوکاری است.