راه اندازی اداره تبلیغات اسلامی و نمایندگی سازمان حمل و نقل بردسکن

به گزارش خبرنگار مهر در بردسکن، حبیب الله مقامی، ظهر امروز در جمع روسای ادارات بردسکن با بیان اینکه با همکاری مسئولان و همراهی امام جمعه در سال 86، فضای وحدت و خدمت رسانی بر مجموعه شهرستان حاکم بود، اظهار داشت: اگر این سرمای دو ماهه و بی سابقه نبود، امروز تمامی پروژه های سفراول ریاست جمهوری به بهره برداری می رسید.

وی اظهار امیدواری کرد: تا پایان سال، باقیمانده این پروژه ها نظیر سالن ورزشی و خانه عالم شهر آباد افتتاح شوند.

فرماندار بردسکن بر تلاش عمومی مجموعه بانکهای شهرستان در بررسی دقیق موجودی عابر بانکهای بردسکن در ایام تعطیلات نوروزی تاکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به سفر استاندار و معاونین وی و همچنین تعداد بسیاری از مدیران کل استان خراسان رضوی به بردسکن گفت: این سفرها در اکثرموارد مصوباتی داشته که برخی مدیران در ارزیابیهای به عمل آمده به منظور پیگیریهای این مصوبات عقب ترهستند و ضرورت دارد تلاش خود را جدی تر نمایند.

وی از راه اندازی سازمان تبلیغات و نمایندگی سازمان حمل و نقل بردسکن در سال جاری به عنوان یک حرکت خوب و سازنده یاد و اظهارامیدواری کرد: با آغاز به کار ساخت ادارات هواشناسی و هلال احمر، این ادارات نیز در این شهرستان مستقر شوند.

رئیس ستاد انتخابات بردسکن در ادامه انتخابات را آزمون بزرگ ملت ایران در اثبات چندین باره اتحاد ملی انسجام اسلامی دانست و گفت: در ایام برگزاری این آزمون، تمامی ادارات موظف به فراهم کردن همه شرایط و ایجاد فضای آرام سیاسی و اجتماعی در بردسکن هستند.

مقامی پیروزیهای اخیر کشور را در زمینه های هسته ای، پزشکی و علمی نتیجه اتحاد ملی و انسجام اسلامی ملت بزرگ ایران دانست.

امام جمعه بردسکن اظهار داشت: انتخابات مجلس هشتم و نتیجه دشمن شکن آن تبلور شعار راهبردی رهبر معظم انقلاب در

اتحادملی است.

حجت الاسلام احمدزاده یادآور شد: حقانیت ملت ایران در جنگ غیرمستقیم هسته ای با ابرقدرتهای جهان در دنیا بر همگان ثابت شد.

در این جلسه روسای جدید اداره تبلیغات اسلامی، نمایندگی حمل و نقل و دادستان بردسکن معرفی شدند.