امسال در کرج قطعی گاز خانگی نداشتیم

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عبدالصمد عاضدی ظهر امروز در حاشیه کارگروه بهینه سازی مصرف سوخت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: موضوع قطعی گاز برای برخی کارخانجات و صنایع اتفاق افتاد که مجبور به قطع گاز و تغییر مصرف این واحدها از گاز به گازوئیل شدیم.

وی افزود: در زمستان سال جاری میزان مصرف گاز در شهرستان کرج برابر هشت میلیون متر مکعب بوده است که این میزان از سوی شرکت گاز این استان تامین می شد.

این مسئول یادآور شد: در حال حاضر 160 هزار مشترک در کرج، 46 هزار مشترک در منطقه فردیس، 16 هزار مشترک در محمدشهر، 11 هزار مشترک در مشکین دشت، هشت هزار مشترک در ماهدشت، هشت هزار مشترک در کمالشهر، حدود پنج هزار مشترک در اشتهارد و سه هزار و 337 مشترک در گرمدره تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار گرفته اند.

عاضدی در خصوص گازرسانی به شهرهای اقماری کرج اظهار امیدواری کرد: گازرسانی به شهرهای اقماری این شهرستان تا نیمه سال آینده تکمیل شود.