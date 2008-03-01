54 میلیون خط تلفن در کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد سلیمانی ظهر امروز در مراسم افتتاح یک هزار و 43 طرح مخابراتی در مرکز تلفن بهارستان اظهار داشت: تعداد خطوط تلفن در سالهای اول انقلاب، 50 هزار و در ابتدای دولت نهم 25 میلیون بود.

وی همچنین با اشاره به خدمات پستی افزود: پس از دو سال و نیم فعالیت دولت نهم تعداد مرسولات جابجا شده توسط اداره پست از 500 میلیون به یک میلیارد مرسوله افزایش داشته است.

سلیمانی با اشاره به اینکه در سال 84 حتی یک بانک هم در روستاها فعالیت نداشت، بیان داشت: هم اکنون چهار هزار و 100 روستا دارای شعبه پست بانک هستند و از خدمات آن بهره می برند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد: دولت نهم نه تنها در زمینه مخابرات بلکه در زمینه های آب و برق و مسکن روستایی نیز پیشرفتهای چشمگیری داشته است.

در این مراسم، استاندار خراسان رضوی نیز با اشاره به رشد 50 درصدی شبکه فیبرنوری و افزایش 76 درصدی مراکز تلفن شهری در مدت فعالیت دولت نهم نسبت به قبل از آن، تحول رخ داده در مخابرات را باعث افتخار کشور دانست.

محمدجواد محمدی زاده ادامه داد: کاربران تلفن همراه در این مدت 244 درصد یعنی 5/2 برابر دوران گذشته و مشترکین دیتا 176 برابر شده اند و این توفیقات تنها در سایه خودباوری حاصل شده است.

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تکنولوژی قابل تحصیل است و این باور "ما می توانیم" است که باید نهادینه شود.

محمدی زاده ملت ایران را شایسته بهترین و پیشرفته ترین علم و دانش روز دانست و افزود: امروز تکنولوژی و دانش در استخدام مدیران کشور در آمده است.

وی مخابرات و ارتباطات را زیر ساخت توسعه خواند و عنوان کرد: موجب افتخار است که مخابرات ایران نه تنها در کشور بلکه در کشورهای اطراف نیز شبکه فیبر نوری را وارد کرده اند.

استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: این استان می تواند حلقه اتصال بین شبه قاره هند، آسیای میانه، حوزه خلیج فارس و غرب کشور در جهت تحقق دولت الکترونیک و ایجاد کریدور ارتباطی باشد و دستیابی به این مهم دور از انتظار نیست.