اولین دوره آموزش حضوری معاونین آموزشی حوزه های علمیه خواهران برگزار می شود

معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : اولین دوره آموزشی این گروه با حضور با حضور نزدیک به 230 معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران در فروردین سال آینده در قم برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام سید مهدی حسینی افزود: گروه اول شرکت کنندگان در این دوره، معاونین آموزشی حوزه های علمیه استانهای تهران، قزوین، گلستان، گیلان، مازندران، قم، مرکزی، سمنان، همدان، زنجان، ایلام، آذرشرقی، آذرغربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه هستند که در تاریخ 20 تا 24 فروردین و گروه دوم مدارس شامل استان‌های اصفهان، چهارمحال بختیاری، کرمان، یزد، بوشهر، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، فارس، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان هستند که 27 تا 30 فروردین در این دوره شرکت خواهند کرد.

وی افزود: شرکت کنندگان در این دوره مقدماتی با مباحثی مانند اصول مدیریت، روش های ارزیابی تحصیلی، اصول کیفی سازی آموزش و دیگر مباحث مرتبط با مدیریت آموزشی آشنا خواهند شد. در دوره دوم این دوره آموزشی که توسط مناطق کشوری در تابستان سال آینده برگزار خواهد شد، آشنایی با نرم افزار آموزشی مرکز، شرح آیین نامه ها و ضوابط آموزشی مرکز و دیگر مباحث در نظر گرفته شده است.