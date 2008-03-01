پاسداران بدون گرایش سیاسی مشوق شرکت در انتخابات باشند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سرهنگ ناصر ادیبی، بعد از ظهر امروز در همایش طرح بصیرت پاسداران تیپ دوم عاشورای لشکر سیدالشهداء (ع) در کرج اظهار داشت: وظیفه ذاتی پاسداران تکلیف مداری و رسالت محوری است و با این دو رویکرد است که می توان اصالت پاسداری را حفظ کرد.

وی افزود: وظیفه ذاتی هر سپاهی حفظ حرمت خون شهیدان است که این اقدام تنها با اخلاص و وظیفه شناسی عملی می شود.

ادیبی با تاکید بر عدم دخالت نیروهای سپاهی در موضع گیریهای سیاسی خاطرنشان کرد: در جمهوری اسلامی رای مردم تعیین کننده سرنوشت نظام است و حضور حداکثری مردم در انتخابات بسیار مهم است.

این همایش با هدف بزرگداشت یاد و خاطره شهداء این گردان و تجدید پیمان با امام خمینی (ره) برگزار شد.