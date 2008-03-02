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۱۲ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۵۴

در گفتگو با مهر اعلام شد:

تدوین فهرست 600 پژوهش دینی دستگاههای دولتی توسط حوزه علمیه قم

تدوین فهرست 600 پژوهش دینی دستگاههای دولتی توسط حوزه علمیه قم

فهرست 600 پژوهش دینی 64 نهاد رسمی و مرکز دولتی توسط حوزه علمیه قم تدوین شد.

مدیر کل نظارت وارزیابی معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : در این نمایه فعالیت مرتبط با پژوهش های دینی 64 نهاد رسمی و مرکز دولتی در بیش از 400 صفحه تدوین شد. این فهرست شامل فعالیتهای پژوهش اغلب وزارتخانه ها از جمله وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت تعاون و جهاد کشاورزی، دانشگاهها، عقیدتی سیاسی مراکز نظامی و انتظامی، مرکز تحفیقات قوه قضائیه، مرکز تحقیقات مجلس خبرگان، مرکز پژوهشهای اسلامی مجلس شورای اسلامی و دیگر مراکز پژوهشی است.

علی عماد افزود: در این کتاب بیش از 600 عنوان پژوهش در قالب 14 موضوع مانند گروه فقه و حقوق، اقتصاد، فلسفه، کلام، فرهنگ و ارتباطات، اطلاع رسانی، روان شناسی و علوم تربیتی منتشر شده که به صورت الفبایی، موضوعی و با تفکیک دستگاهها و سازمانها تدوین شده است.

وی افزود: آخرین مرحله ارزیابی این اثر توسط دو محقق در دست اقدام است که پیش بینی می شود تا پایان سال جاری آماده انتشار شود.

کد مطلب 647871

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