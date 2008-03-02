درخواست استقلال برای دریافت طلب از یک شرکت اتریشی

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از آغاز فصل چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور، مسئولان وقت باشگاه استقلال با شرکتی اتریشی که تولید کننده نوشابه انرژی زا بود، قراردادی را به امضا رساندند که به موجب آن باید مبلغی جهت تبلیغ مسئولان این شرکت به آبی پوشان پرداخت می شد.

بر مبنای همین قرارداد، سرادان گمالوویچ نیز به استقلال تهران پیوست و در فصل چهارم لیگ برتر آبی پوشان را همراهی کرد. این مربی صربستانی در پایان همان فصل از استقلال جدا شد اما مطالبات خود را از باشگاه بصورت تمام و کمال دریافت نکرد. او تا هفته گذشته مبلغی حدود 80 هزار یورو از باشگاه استقلال طلبکار بود که حتی برای دریافت آن متوسل به فدراسیون جهانی فوتبال شد.

مدیران پیشین باشگاه استقلال برای تسویه حساب با گمالوویچ چندین بار از شرکت انتقال دهنده این مربی خواستند تا بدهی خود به آبی پوشان را با پرداخت طلب گما تسویه کنند اما به خواسته آنها توجه ای نشد تا استقلالی ها ناچار به پرداخت طلب گمالوویچ شوند.

در همین راستا مسئولان باشگاه استقلال با ارسال نامه ای به این شرکت تولید کننده نوشابه های انرژی زا درخواست کرده اند نسبت به پرداخت بدهی خود که رقمی حدود 20 هزار دلار است اقدام کنند.