300 هزار نفر در کشور مبتلا به هپاتیت C هستند

احمد قویدل در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس آخرین آمار مرکز تحقیقات کبد و گوارش ایران، کل بیماران مبتلا به هپاتیت C در کشورمان، بیش از 300 هزار نفر نیست.

وی تصریح کرد: با توجه به جمعیت 70 میلیونی که داریم، میزان شیوع آلودگی این ویروس تنها دو صدم درصد از افراد جامعه را تهدید می کند.

مدیرعامل کنون هموفیلی ایران، با اشاره به انتقال این ویروس از طریق خون و فرآورده های خونی آلوده، گفت: هپاتیت C از شیوع بالایی در بیماران خاص برخوردار است.

قویدل گفت: در مقطع تشکیل پرونده خون های تزریقی آلوده به بیماران هموفیلی، 70 درصد آنان به این ویروس مبتلا شدند.

وی افزود: 40 درصد بیماران تالاسمی و 20 درصد دیالیزی ها در معرض ابتلا به این ویروس قرار دارند.

مدیرعامل کنون هموفیلی ایران، گفت: چون بیماران خاص در طول عمرشان دائما مشغول تزریق خون هستند، بنابراین بیشتر در معرض ابتلا به ویروس هپاتیت C هستند و از همین رو، درصد آلودگی این قبیل بیماران با سایر افراد جامعه به شدت تفاوت دارد.