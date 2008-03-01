عید امسال روزانه 180 میلیون پیامک جابجا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد سلیمانی، بعد از ظهر امروز در حاشیه افتتاح مرکز مخابراتی بهارستان در جمع خبرنگاران افزود: امیدواریم در این خصوص با توسعه ظرفیتها، مشکلی ایجاد نشود.

وی ادامه داد: در این راستا کمیته ای در مناطق مهمانپذیر در ایام تعطیلات نوروزی همچون مشهد، اصفهان، شیراز، مازندران و گیلان تشکیل شده است.

سلیمانی در خصوص ضریب نفوذ اینترنت و پهنای باند آن اظهار داشت: بر اساس گزارش ITU ضریب نفوذ اینترنت 27 درصد و پهنای باند حدود 11 هزار مگا بایت بر ثانیه است.

وی با اشاره به رسیدگی به سامانه های الکترونیکی در کمیته شورای انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: آیین نامه مربوطه مطرح و در صورت ابلاغ به وزارتخانه صورت نگرفته و در صورت ابلاغ اپراتورها طبق آیین نامه فعالیت می کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص واگذاری این وزارتخانه به بخش خصوصی عنوان کرد: تفکیک مالکیتها و نحوه واگذاری از سوی سازمان خصوصی سازی و هیئت عالی واگذاری صورت می گیرد و ما منتظر تصمیم آنان هستیم.