  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۱۸

محمد سلیمانی:

عید امسال روزانه 180 میلیون پیامک جابجا می شود

عید امسال روزانه 180 میلیون پیامک جابجا می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته پیش بینی می شود در عید امسال روزانه حدود 180 میلیون پیامک جابجا شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد سلیمانی، بعد از ظهر امروز در حاشیه افتتاح مرکز مخابراتی بهارستان در جمع خبرنگاران افزود: امیدواریم در این خصوص با توسعه ظرفیتها، مشکلی ایجاد نشود.

وی ادامه داد: در این راستا کمیته ای در مناطق  مهمانپذیر در ایام تعطیلات نوروزی همچون مشهد، اصفهان، شیراز، مازندران و گیلان تشکیل شده است.

سلیمانی در خصوص ضریب نفوذ اینترنت و پهنای باند آن اظهار داشت: بر اساس گزارش ITU ضریب نفوذ اینترنت 27 درصد و پهنای باند حدود 11 هزار مگا بایت بر ثانیه است.

وی با اشاره به رسیدگی به سامانه های الکترونیکی در کمیته شورای انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: آیین نامه مربوطه مطرح و در صورت ابلاغ به وزارتخانه صورت نگرفته و در صورت ابلاغ اپراتورها طبق آیین نامه فعالیت می کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص واگذاری این وزارتخانه به بخش خصوصی عنوان کرد: تفکیک مالکیتها و نحوه واگذاری از سوی سازمان خصوصی سازی و هیئت عالی واگذاری صورت می گیرد و ما منتظر تصمیم آنان هستیم.

کد مطلب 647883

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها