شورای امنیت باید علیه آمریکا قطعنامه صادر کند نه علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفتگو با خبرنگار شبکه تلویزیونی ان اچ کی ژاپن گفت : همه مردم دنیا و به ویژه مردم ایران و ژاپن خواستار حرکت به سوی جهانی عاری از سلاح هسته ای هستند.

وی افزود : ماده 6 پروتکل ان پی تی می گوید قدرتهایی که دارای سلاح هسته ای هستند باید خلع سلاح شوند لذا آمریکا باید طبق قوانین بین المللی به آژانس بین المللی انرژی اتمی و مردم جهان گزارش بدهد که قوانین بین المللی درباره موضوع هسته ای را تا چه میزان رعایت کرده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت : ما معتقدیم شورای امنیت باید به خاطر رفتار غیر قانونی آمریکا در موضوع هسته ای تا کنون چندین قطعنامه برای کنترل رفتار آمریکا در زمینه اشاعه و کاربرد سلاح هسته ای صادر می کرد.

وی تصریح کرد: آمریکا به خاطر استفاده از سلاح هسته ای علیه مردم ژاپن، افزایش زرادخانه هسته ای، نفی پروتکل ان پی تی در عدم حرکت به سوی خلع سلاح و نفی ان پی تی در اشاعه سلاحهای هسته ای پرونده سیاهی دارد و مستحق برخورد شورای امنیت است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت : آمریکا امروز وجهه خوبی در جهان ندارد، آمریکا در موضوع هسته ای تنها کشوری در جهان است که از این سلاح غیر انسانی علیه انسانهای بی گناه به خصوص در ژاپن استفاده کرد که قطعا مردم ژاپن این جنایت آمریکا را فراموش نخواهند کرد.

وی افزود: آمریکا بیش از هر کشور دیگری در جهان از زرادخانه های هسته ای برخوردار است و به طور مستمر نسل جدید این سلاحها را آزمایش می کند.

به گزارش مهر ، جلیلی گفت : این حق مردم ژاپن است که انتخاب کنند چگونه می خواهند با دنیا ارتباط داشته باشند، با شناختی که ما از مردم ژاپن داریم آنها مردمی هستند با غرور تاریخی که دوست ندارند کشورهای دیگر نظرشان را به آنان تحمیل کنند و درباره بررسی پرونده ایران در شورای امنیت نیز انتخاب با آنهاست.

یادآوری می شود مصاحبه دبیر شورای عالی امنیت ملی که روز سه شنبه هفتم اسفند ماه به طور اختصاصی با شبکه تلویزیونی پربیننده ان اچ کی ژاپن در تهران انجام شده بود روز گذشته از این شبکه تلویزیونی پخش شد.