باوفا و قضایی به دور چهارم راه یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی فرنگی جام زومباتلی مجارستان از صبح امروز در سالن هتل پلیکان این شهر آغاز شد که طی آن و در وزن 74 کیلوگرم فرشاد علیزاده در دور اول مسابقات برکشتی گیر مجارستانی غلبه کرد اما در دور دوم و در مصاف با حریف ترکیه‌ای شکست خورد.

براساس این گزارش، در وزن 120 کیلوگرم بشیر باباجان‌زاده موفق شد حریف کره جنوبی خود را در دور اول شکست داده و به دور بعد و مصاف با کشتی‌گیری از آمریکا راه یابد.باباجان‌زاده در دور دوم نتوانست کشتی ایده آلی ارائه دهد و مغلوب حریف آمریکایی خود شد.

حمید باوفا کشتی گیر وزن 60 کیلوگرم کشورمان نیز در دور اول مقابل پارک اون چول نفر دوم رقابت‌های جهانی باکو که به یک وزن بالاتر آمده پیروز شد. وی در دور بعد به مصاف حریف بلاروسی رفت که این کشتی گیر را نیز از پیش رو برداشت و راهی دور بعد شد. باوفا در دور سوم با ارائه یک کشتی برتر مقابل کشتی گیر مجارستانی به پیروزی دست یافت و به دور چهارم راه یافت . او باید در این دور به مصاف حریف قزاقستانی برود.



این گزارش حاکیست، همچنین محمدرضا قضایی دیگر کشتی گیر وزن 60 کیلوگرم کشورمان نیز حریف کره‌ای خود را در دور اول شکست داد و راهی دور بعد شد. قضایی در دور بعد حریف کره‌ای را شکست داد و به دور سوم رقابتها راه یافت. وی در این مرحله نیز مقتدرانه ظاهر شد و با پیروزی مقابل حریف فرانسوی به مرحله بعد راه یافت.

داوود عابدین‌زاده ملی پوش وزن 84 کیلوگرم کشورمان نیز کشتی خود را به حریف قزاق واگذار کرد.

تیم‌هایی نظیر روسیه، سوئد، گرجستان، مجارستان، آمریکا، مصر، فنلاند، ترکیه، اتریش، کره جنوبی، قزاقستان، رومانی، لهستان، ایتالیا ، آذربایجان، بلاروس، صربستان، فرانسه و رژیم اشغالگر قدس از تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها هستند.