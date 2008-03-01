مردم هرمزگان طی یکسال بیش از 25 میلیارد ریال صدقه داده اند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، احمد مرادی نسب، عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود: برای برگزاری مطلوب جشن نیکوکاری پایان سال در سراسر هرمزگان 282 پایگاه مردمی در نظر گرفته شده است که 43 پایگاه آن ویژه شهر بندرعباس برپا می شود.

وی گفت: در جشن نیکوکاری 14 اسفند ماه سال گذشته بیش از 530 میلیون ریال جمع آوری شد که با استفاده از آن بخشی از مشکلات مددجویان پیگیری و حل شده است.

مرادی نسب از سفر پربار رئیس جمهور به هرمزگان و مصوبات مرتبط با خانواده کمیته امداد امام به عنوان فتح باب عظیمی در حل مشکلات معیشتی مددجویان این استان یاد کرد و اظهار داشت: شش مصوبه مطلوب این سفر، بخش بزرگی از مشکلات عمرانی، فرهنگی و آموزشی مددجویان تحت پوشش را حل خواهد کرد و با تداوم عملکرد مصوبات، شاهد ریشه کنی فقر در برخی مناطق خواهیم بود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) یادآور شد: تاکنون 696 خانوار کمیته از تسهیلات خودکفایی بهره مند و 800 منزل مسکونی به زیربنای 80 هزار متر مربع ساخته و تحویل مددجویان نیازمند شده است.