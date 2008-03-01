  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۳۷

مردم هرمزگان طی یکسال بیش از 25 میلیارد ریال صدقه داده اند

مردم هرمزگان طی یکسال بیش از 25 میلیارد ریال صدقه داده اند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد هرمزگان گفت: از 72 هزار صندوق صدقات در سراسر استان هرمزگان طی یکسال گذشته بیش از 25 میلیارد ریال صدقه جمع آوری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، احمد مرادی نسب، عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود: برای برگزاری مطلوب جشن نیکوکاری پایان سال در سراسر هرمزگان 282 پایگاه مردمی در نظر گرفته شده است که 43 پایگاه آن ویژه شهر بندرعباس برپا می شود.

وی گفت: در جشن نیکوکاری 14 اسفند ماه سال گذشته بیش از 530 میلیون ریال جمع آوری شد که با استفاده از آن بخشی از مشکلات مددجویان پیگیری و حل شده است.

مرادی نسب از سفر پربار رئیس جمهور به هرمزگان و مصوبات مرتبط با خانواده کمیته امداد امام به عنوان فتح باب عظیمی در حل مشکلات معیشتی مددجویان این استان یاد کرد و اظهار داشت: شش مصوبه مطلوب این سفر، بخش بزرگی از مشکلات عمرانی، فرهنگی و آموزشی مددجویان تحت پوشش را حل خواهد کرد و با تداوم عملکرد مصوبات، شاهد ریشه کنی فقر در برخی مناطق خواهیم بود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) یادآور شد: تاکنون 696 خانوار کمیته از تسهیلات خودکفایی بهره مند و 800 منزل مسکونی به زیربنای 80 هزار متر مربع ساخته و تحویل مددجویان نیازمند شده است. 

کد مطلب 647897

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها