جامعه امروز

به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به پایان سال، دستگاهها و نهادهای دولتی سعی دارند با برگزاری برنامه های مختلفی نسبت به عملکرد خود، کارنامه ای ارائه دهند، برگزاری نشست های خبری و ... غالباً در همین راستا است.

گردهمایی مسئولان سازمان بازرسی کل کشور

سازمان بازرسی کل کشور قصد دارد با برگزاری گردهمایی، گزارشی از رسیدگی به تخلفات اداری دستگاههای اجرایی کشور ارائه دهد.

از همین رو، از ساعت 9 صبح، در محل سازمان (خیابان طالقانی - تقاطع خیابان شهید سپهبد قرنی)، این گردهمایی با حضور حجت الاسلام محمد نیازی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور برگزار می شود.

مراسم معارفه هیات امنای موزه ها و پایگاههای تاریخی

مراسم معارفه هیئت امنای موزه ها و پایگاههای تاریخی سازمان در مجموعه های فرهنگی - تاریخی سعدآباد برگزار می شود.

این مراسم از ساعت 14 ، با حضور رئیس و قائم مقام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و جمعی از مدیران این سازمان در سالن ایوان عطار مجموعه فرهنگی - تاریخی سعدآباد آغاز می شود.

آدرس مکان برگزاری این برنامه هم، مجموعه فرهنگی - تاریخی سعدآباد در خیابان ولیعصر (عج)- میدان تجریش- میدان دربند، واقع است.

سخنرانی مشاور منطقه ای - فرهنگی یونسکو

"ریچارد انگلهارت"، مشاور منطقه ای - فرهنگی یونسکو در ناحیه آسیا - اقیانوسیه طی یک سخنرانی به موضوع اولویت های توسعه فرهنگی خواهند پرداخت.

این برنامه از ساعت 13 در پژوهشکده حفاظت و مرمت واقع در میدان امام خمینی - خیابان سی تیر برگزار می شود.

نشست خبری رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، طی یک نشست خبری که نماینده سازمان ملل (دفتر مبارزه با مواد مخدر در تهران) و مسئولانی از وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی نیز حضور دارند، به اعلام عملکرد و فعالیت های انجام شده در سال جاری خواهد پرداخت.

زمان این نشست، ساعت 11 و مکان آن، انتهای اتوبان شهید همت غربی- دانشگاه علوم انتظامی است.

همایش همیاران پلیس راه

همچنین همایش همیاران پلیس راه که در مجموعه فعالیت های نیروی انتظامی قرار دارد، عنوان برنامه دیگری است که با همکاری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و تشکل های خانه حمل و نقل کشور و پلیس راه برگزار می شود.

در این همایش، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به همراه رئیس پلیس راهور ناجا و فرمانده پلیس راه کشور نیز حضور خواهند داشت.

زمان شروع برنامه ، ساعت 14 و 30 و مکان آن، هتل بزرگ فردوسی واقع در میدان امام خمینی- اول خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- شماره 24 است.

نشست خبری رئیس کمیته امداد امام خمینی

حسین انواری، در اولین نشست مطبوعاتی خود بعد از انتصاب در پست سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)، به سئوالات خبرنگاران پاسخ می دهد.

این نشست به مناسبت بیست و نهمین سالگرد تاسیس کمیته امداد و در راستای اطلاع رسانی دستاوردهای این نهاد برگزار می شود.

مکان برگزاری نشست خبری، خیابان پاسداران- بالاتر از میدان نوبنیاد- جنب بانک کشاورزی- پلاک 4 - ساختمان کمیته امداد و ساعت شروع آن، 9 و 30 دقیقه خواهد بود.

برگزاری همایش ملی دهیاران زن

نخستین همایش ملی مدیران زن روستایی (دهیاران زن)، از ساعت 8 و 30 با حضور پورمحمدی وزیر کشور و مهندس هاشمی معاون هماهنگی و عمرانی وی، در سالن غدیر وزارت کشور برگزار می شود.

همایش تجلیل از مربیان تربیتی و کتابداران و مربیان تربیت بدنی

ساعت 9 تا 12 و 30 دقیقه امروز همایش تجلیل از مربیان تربیتی و کتابداران و مربیان تربیت بدنی با حضور مسئولین آموزش و پرورش در سالن حجاج اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار می‌شود.

همایش عملکرد سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه اعتیاد

این همایش با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان های مردم نهاد، امروز در مجتمع فرهنگی شقایق از ساعت 9 تا 12 برگزار می‌شود.