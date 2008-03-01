به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، نیکزاد، عصر امروز در جلسه ستاد هماهنگی تامین مسکن استان اظهار داشت: تسهیلات ارزان قیمت مسکن روستایی استان اردبیل در دولت نهم، نسبت به مدت مشابه قبل از آن تا 26 برابر افزایش یافته است.

استاندار اردبیل عنوان کرد: طرح ویژه مسکن روستایی ابتکار جدید و سیاست ارزشمند دولت نهم بوده که در این استان حداقل 25 هزار خانوار را تحت پوشش قرار می دهد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از یک هزار و 300 واحد مسکونی برای افراد محروم در سطح استان در دست اقدام و احداث است.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت اجرایی اجاره 99 ساله زمین به تعاونی های مسکن از واگذاری این زمینها به تعاونی های مسکن در تمامی شهرستانهای استان خبر داد.

نیکزاد خاطرنشان کرد: احداث 27 هزار واحد مسکونی در قالب این طرح با اعتباری بالغ بر شش هزار و 610 میلیارد ریال سرمایه گزاری برای سال آینده در مرحله تنظیم تفاهم نامه و طراحی قرار دارد.

وی با اشاره به لزوم تامین نیروی کار مورد نیاز برای این طرح افزود: برای این منظور اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آموزش مهارتی کارگران ساختمانی را آغاز کرده تا در سال آینده با اجرای پروژه های مذکور از این افراد آموزش دیده استفاده شود.