احسان مهاجر شجاعی سه شنبه به والنسیا می رود

به گزارش خبرنگار مهر، احسان مهاجر شجاعی دونده دوی 800 متر ایران به عنوان تنها نماینده دوومیدانی کشورمان، روز سه شنبه 14 اسفندماه عازم والنسیا اسپانیا می شود تا در دوازدهمین دوره مسابقات قهرمانی دوومیدانی داخل سالن جهان شرکت کند.

مهاجر شجاعی اواسط سال جاری با کسب ورودی المپیک پکن جواز ورود به مسابقات جهانی داخل سالن را هم بدست آورد . البته به غیر از این دونده، سجاد مرادی دونده 1500 متر ایران هم رکورد ورودی این مسابقات را بدست آورده اما با نظرمربیان و فدراسیون تنها مهاجر شجاعی به این مسابقات اعزام می شود. احسان مهاجر شجاعی با کسب مدال نقره در مسابقات قهرمانی دوومیدانی داخل سالن آسیا در دوحه امید زیادی به صعود به مرحله نیمه نهایی دیدارهای جهانی دارد.

مهاجر شجاعی عصر روز جمعه 17 اسفندماه در مرحله مقدماتی دوی 800 متر مسابقه می دهد این دونده استقامتی کشورمان درصورت صعود به مرحله نیمه نهایی عصر روز شنبه به مصاف حریفان خود خواهد رفت. مهاجر شجاعی اگر بتواند به مرحله نهایی این دیدارها راه یابد برای کسب مدال یا عناوین سوم تا هشتم در عصر روز یکشنبه 19 اسفند ماه با دیگر حریفان روبرو می شود.

دوازدهمین دوره مسابقات دوومیدانی داخل سالن جهان در دو بخش مردان وزنان از 7 مارس ؛ جمعه 17 اسفند ماه تا 19 اسفند ماه در والنسیا اسپانیا برگزار خواهد شد.