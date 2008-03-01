احداث خوابگاه های ویژه دانشجویان متاهل ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رضا زاده، عصر امروز در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس افزود: در سفر رئیس جمهور به فارس اعتباراتی به این امر اختصاص یافته و هم اکنون چندین پروژه نیز در حال احداث است.

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود از صندوق مهر امام رضا(ع) به عنوان یکی از گامهای دولت در راستای اجرای سیاست تسهیل ازدواج برای جوانان یاد کرد و بیان داشت: گاهی اوقات مشاهده شده برخی افراد فعال در سیستم بانکی استان به رغم نظر مساعد مدیران همراهی مناسبی با صندوق مهر و پرداخت تسهیلات به جوانان نداشته که باید برای رفع این مسئله نیز برنامه ریزی و اقدامات لازم صورت گیرد.

رضازاده همچنین سازمان ملی جوانان فارس را موظف کرد که برنامه ریزی و هماهنگی های لازم را با صدا و سیما و دیگر نهادهای فرهنگی به منظور فرهنگ سازی در امر ازدواج جوانان به عمل آورد.

در ادامه جلسه موضوع واگذاری یک باب ساختمان مازاد بر نیاز سازمان جهاد کشاورزی فارس در شهرستان نی ریز به دادگستری استان برای استفاده شوراهای حل اختلاف شهرستان نی ریز بررسی و مورد تصویب اعضای شورای توسعه و برنامه ریزی استان قرار گرفت.