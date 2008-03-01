به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تهاجم بی رحمانه نظامیان صهیونیست به غزه و به شهادت رسیدن مظلومانه کودکان شیرخوار و زنان بی دفاع فلسطینی، سید محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان با محکومیت شدید این اقدام ددمنشانه و مغایر با هنجارهای بین المللی، خواستار اقدام عاجل سازمان ملل، سازمان کنفرانس اسلامی ، اتحادیه عرب، جنبش عدم تعهد و سایر مجامع بین المللی برای محکوم و متوقف ساختن این قبیل تهاجمات غیرانسانی از سوی رژیم صهیونیستی شد .

حسینی با اشاره به اینکه استفاده از سلاح های غیرمتعارف و هولناک در بمباران مناطق مسکونی غزه همه وجدان های آگاه بشری را درمقابل اینگونه اعمال وحشیانه مبهوت و متالم ساخته است ، گفت: بی تفاوتی سیاستمداران غربی و رویکرد گزیشنی آنها در قبال این گونه رخدادهای تلخ و دردناک، ضایعه ای فرهنگی و تمدنی برای جهان معاصر است.

وی با ابراز تاسف از سکوت محافل غربی در برابر این فجایع ضد انسانی که آشکارا با ارزش های اخلاقی و دستاوردهای تمدنی بشر مغایرت دارد، هرگونه سکوت و بی تحرکی در برابر رژیم بی منطق صهیونیستی را دادن نوعی مجوز برای گسترش جنایات آن رژیم و آزاد گذاشتن دست آن در استمرار نسل کشی و کشتار مردم بی پناه فلسطین ارزیابی کرد.