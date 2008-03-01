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۱۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۳۲

بااعلام سخنگوی وزارت خارجه؛

تهران اقدام فوری سازمان‌های بین‌المللی برای نجات مردم غزه را خواستار شد

تهران اقدام فوری سازمان‌های بین‌المللی برای نجات مردم غزه را خواستار شد

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران خواستار اقدام سریع سازمان ملل، سازمان کنفرانس اسلامی ، اتحادیه عرب، جنبش عدم تعهد و سایر مجامع بین المللی برای متوقف کردن تهاجمات غیرانسانی رژیم صهیونیستی به غزه شد .

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تهاجم بی رحمانه نظامیان صهیونیست به غزه و به شهادت رسیدن مظلومانه کودکان شیرخوار و زنان بی دفاع فلسطینی، سید محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان با محکومیت شدید این اقدام ددمنشانه و مغایر با هنجارهای بین المللی، خواستار اقدام عاجل سازمان ملل، سازمان کنفرانس اسلامی ، اتحادیه عرب، جنبش عدم تعهد و سایر مجامع بین المللی برای محکوم و متوقف ساختن این قبیل تهاجمات غیرانسانی از سوی رژیم صهیونیستی شد .

حسینی با اشاره به اینکه استفاده از سلاح های غیرمتعارف و هولناک در بمباران مناطق مسکونی غزه همه وجدان های آگاه بشری را درمقابل اینگونه اعمال وحشیانه مبهوت و متالم ساخته است ، گفت: بی تفاوتی سیاستمداران غربی و رویکرد گزیشنی آنها در قبال این گونه رخدادهای تلخ و دردناک، ضایعه ای فرهنگی و تمدنی برای جهان معاصر است.

وی با ابراز تاسف از سکوت محافل غربی در برابر این فجایع ضد انسانی که آشکارا با ارزش های اخلاقی و دستاوردهای تمدنی بشر مغایرت دارد، هرگونه سکوت و بی تحرکی در برابر رژیم بی منطق صهیونیستی را دادن نوعی مجوز برای گسترش جنایات آن رژیم و آزاد گذاشتن دست آن در استمرار نسل کشی و کشتار مردم بی پناه فلسطین ارزیابی کرد.

 

کد مطلب 647924

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