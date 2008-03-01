عمرو موسی استقرار ناو جنگی آمریکا در سواحل لبنان را بسیار حساس خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، عمرو موسی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه در شهر دمشق درپاسخ به سوالی درباره استقرار ناو جنگی "یو اس اس کول" آمریکا در سواحل لبنان گفت: این موضوع بسیار حساس است و باید وزیران خارجه عرب در نشست روز دوشنبه خود در قاهره درباره آن رایزنی کنند.



دبیرکل اتحادیه عرب امروز برای سفری یک روزه به منظور بحث و گفتگو با مقام های سوریه درباره برگزاری کنفرانس سران عرب در نهم و دهم فروردین ماه در این کشور وارد شهر دمشق شد و با بشار اسد رئیس جمهور، فاروق الشرغ معاون وی و المعلم دیدار و گفتگو کرد.



موسی در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت: درچارچوب زمینه سازی برای برگزاری کنفرانس به دمشق آمده ام و ما مشکلاتی را که باعث بحران در روابط کشورهای عربی شده است بررسی کردیم و برگزاری کنفرانس سران در دمشق به نفع همگان است.

وی افزود: انتخاب رئیس جمهوری در لبنان مسئله ای مهم است و بسیاری از سران عرب آن را ضروری می دانند و همه بدون استثنا خواهان انتخاب رئیس جمهوری در لبنان هستند.

به گزارش مهر، در حالی که لبنان از بحران سیاسی رنج می برد، دولت آمریکا روز گذشته ناو جنگی "یو اس اس کول" خود را به سواحل لبنان اعزام کرد.

"مایکل مولن" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در این رابطه ادعا کرد که این ناو به بحران ناشی از انتخاب رئیس جمهوری در لبنان ربطی ندارد و تنها با هدف تقویت امنیت و ثبات در خاورمیانه به این منطقه اعزام شده است.

"نبیه بری" رئیس پارلمان لبنان نیز با تاکید بر اینکه رژیم اسرائیل در صدد انتقام گرفتن از لبنان است، تصریح کرد: ناو آمریکایی در سواحل لبنان با هدف سرپوش نهادن بر جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین مستقر شده است.