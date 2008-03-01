به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه هنرهای معاصر فلسطین اعلام کرد نمایشگاه "سپیدمشق" 62 اثر در دو قالب خوشنویسی کلاسیک با قلم نی، تذهیب و نیز خط‌ نگاره‌های نوین روی گل و بوم با تلفیق شیوه‌های خط و گرافیک و ابداعات ترکیبی و نوآوری در فرم و فضای زیباشناسی را شامل می‌شود. شرکا هنرمند خوشنویس و گرافیست و عضو انجمن خوشنویسان است.

نمایشگاه "سپیدمشق" روز 12 اسفند رأس ساعت 16:30 در موزه هنرهای معاصر فلسطین افتتاح می‌شود و علاقمندان می‌توانند برای حضور در مراسم افتتاحیه و بازدید از نمایشگاه به میدان فلسطین، خیابان طالقانی، خیابان برادران شهید مظفر، تقاطع بزرگمهر، شماره 64 مراجعه کنند.