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۱۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۰۰

سپیدمشق‌ها در موزه فلسطین به نمایش درمی‌آید

نمایشگاه تازه‌ترین تجربه‌های خوشنویسی تلفیق خط و گرافیک و خط‌ نگاره‌های ازهار شرکا یکشنبه 12 اسفند در موزه هنرهای معاصر فلسطین برپا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه هنرهای معاصر فلسطین اعلام کرد نمایشگاه "سپیدمشق" 62 اثر در دو قالب خوشنویسی کلاسیک با قلم نی، تذهیب و نیز خط‌ نگاره‌های نوین روی گل و بوم با تلفیق شیوه‌های خط و گرافیک و ابداعات ترکیبی و نوآوری در فرم و فضای زیباشناسی را شامل می‌شود. شرکا هنرمند خوشنویس و گرافیست و عضو انجمن خوشنویسان است.

نمایشگاه "سپیدمشق" روز 12 اسفند رأس ساعت 16:30 در موزه هنرهای معاصر فلسطین افتتاح می‌شود و علاقمندان می‌توانند برای حضور در مراسم افتتاحیه و بازدید از نمایشگاه به میدان فلسطین، خیابان طالقانی، خیابان برادران شهید مظفر، تقاطع بزرگمهر، شماره 64 مراجعه کنند.

کد مطلب 647933

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