روسیه برنامه های خود را برای ریاست شورای امنیت اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، ویتالی چورکین در این ارتباط گفت: کوزوو، موضوع هسته ای ایران، مسائل خاورمیانه، افغانستان و تروریسم بین المللی از اولویت های مسکو در دوره ریاست یک ماهه خود بر شورای امنیت خواهد بود.

همچنین این خبرگزاری خبر داد که چورکین ضمن دیدار با "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل متحد دستور کار مقدماتی را برای ماه مارس با وی در میان گذاشته است.

تعامل بین شورای امنیت سازمان ملل و دبیر کل این سازمان از دیگر موارد مورد بحث در دیدار این دو مقام بوده است.

گفتنی است که ریاست یک ماهه شورای امنیت به 5 عضو دائم و 10 عضو غیر دائم آن بر اساس حروف الفبا داده می شود و نماینده هر کشور در سازمان ملل به نمایندگی از کشورش ریاست آن را در طول این یک ماه بر عهده خواهدداشت.