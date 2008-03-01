ملاک اعلام نتایج انتخابات آتی شمارش دستی است

رئیس شورای اطلاع رسانی وزارت کشور اعلام کرد : مبنای اعلام نتایج آرای انتخابات 24 اسفند شمارش دستی است و نتایج شمارش رایانه ای قبل از مشخص شدن شمارش به صورت دستی اعلام نمی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور با اشاره به درج مطلبی در برخی رسانه ها در خصوص اعلام نتایج شمارش آراء در مدت کمتر از نیم ساعت گفت : آنچه که در خصوص زمان اعلام نتایج آراء از وزیر محترم کشور نقل شده مربوط به کار تجمیع آرا است که نیم ساعت پس از اتمام شمارش آراء مشخص می شود و اگر مبنا شمارش رایانه ای باشد نتایج شمارش آراء در شهرهای بزرگ می تواند تا 24 ساعت پس از اتمام کار اخذ رأی مشخص شود.



معاون حقوقی و امور مجلس وزیر کشور تأکید کرد : در این دوره از انتخابات شیوه شمارش رایانه ای به طور موازی و پشتیبان شیوه دستی خواهد بود.



