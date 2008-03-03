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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۴۷

کاهش 25 درصدی صادرات گاز روسیه به اوکراین

کاهش 25 درصدی صادرات گاز روسیه به اوکراین

شرکت دولتی گاز روسیه(گازپروم) امروز در پی شکست مذاکرات با اوکراین درباره بهای گاز صادراتی به این کشور، صادرات این ماده انرژی را به میزان 25 درصد کاهش داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "سرگئی کوپریانف" سخنگوی این شرکت در یک بیانیه، به بن بست رسیدن مذاکرات طرفین درباره بهای گاز را دلیل قطع این میزان گاز صادراتی به اوکراین اعلام کرد.

این مقام روس از ادامه صادرات گاز این کشور به اروپا خبر داد و این کاهش را شامل کشورهای دیگر استفاده کننده از گاز روسیه ندانست .

اوکراین نقطه ترانزیتی مهمی برای صادرات گاز روسیه به اروپا به شمار می رود، زیرا 80 درصد گاز صادراتی روسیه به اروپا از طریق این کشور ترانزیت می شود.

پیش از این روابط دو کشور به سبب اختلافات بر سر قیمت گاز صادراتی، با تنش همراه شده بود.

کد مطلب 647972

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