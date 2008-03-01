مذاکرات صلح خاورمیانه در زیر آوار خانه های غزه مدفون شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، "صائب عریقات" در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت: مذاکرات صلح در زیر آوار خانه هایی که توسط اسرائیل تخریب شدند، مدفون شده است.

ارتش اسرائیل در روزهای گذشته حملات گسترده ای را علیه نوار غزه صورت داده که تاکنون منجر به کشته شدن دستکم 75 نفر ازجمله زنان و کودکان فلسطینی شده است.

این درحالی است که "ایهود اولمرت" نخست وزیر رژیم اسرائیل و "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین متعهد شدند برای رسیدن به صلح تا پایان سال جاری میلادی تلاش کنند.

"نبیل ابوردینه" سخنگوی ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین نیز امروز در بیانیه ای اعلام کرد: ابومازن درحال تماس های فوری با شماری از سران جهان برای پایان دادن به تشدید تجاوزگری مداوم اسرائیل علیه نوار غزه است.

ابوردینه کشتار، یورش و تجاوزگری رژیم اسرائیل علیه نوار غزه را محکوم کرد و از جامعه بین المللی خواست تا از ملت فلسطین حفاظت کنند.

وی همچنین از کمیته چهارجانبه روند صلح خاورمیانه خواست تا برای متوقف کردن کشتار روزانه ملت فلسطین به سرعت به طور فعال وارد عمل شود.