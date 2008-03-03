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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۵۵

ناظران غربی صحت انتخابات روسیه را زیر سئوال بردند

ناظران غربی صحت انتخابات روسیه را زیر سئوال بردند

به گفته ناظران غربی، نبود امکانات تبلیغاتی یکسان برای همه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری روسیه،اجبار مردم به رای دادن و برگزار نشدن آن در فضایی آرام، از نگاه غربی ها، انتخابات روسیه عادلانه و آزاد برگزار نشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"آندریاس گروس" رئیس گروه ناظران مجمع پارلمانی شورای اروپا تنها سازمان غربی ناظر بر انتخابات روسیه در جمع خبرنگاران در مسکو از تقلب گسترده درانتخابات ریاست جمهوری این کشور خبرداد.

درهمین رابطه این گروه بیانیه ای صادرکرده است مبنی بر اینکه اگر چه نتایج انتخابات انعکاس نظر واقعی مردم روسیه است، اما نحوه برگزاری انتخابات و شیوه تایید صلاحیت نامزدها وتبلیغات آنها، دموکراسی در روسیه را زیر سئوال می برد.

انتخابات ریاست جمهوری روسیه روز یکشنبه 12 اسفند(دوم مارس) برگزار شد و شمارش 90 درصد از آرای، حکایت از پیروزی قاطع معاون نخست وزیر این کشور با کسب 70 درصد از آراء دارد.  سایر نامزدهای شرکت کننده در این انتخابات آرای ناامید کننده ای کسب کرده اند به طوری که "گنادی زیوگانف" رهبر حزب کمونیست روسیه 17.9 ، "ولادیمیر زیرینوفسکی" ملی گرا 9.4 درصد و "آندری بوگدانف" فقط 1.2 درصد از آرا را تصاحب کردند.

بر اساس این گزارش، رئیس جمهور جدید روسیه از تاریخ 7 ماه می کار خود را در کرملین آغاز می کند.  

کد مطلب 647992

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