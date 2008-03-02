نخستین نمایشگاه تخصصی گاز و صنایع وابسته در مشهد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران، صبح امروز در مراسم افتتاحییه نمایشگاه تخصصی گاز و صنایع وابسته در نمایشگاه بین المللی مشهد افزود: نمایشگاه تخصصی گاز می تواند سرآغازی برای فعالیتهای آینده دولت و مجلس و همه مسئولان کشور باشد.

مصطفی کشکولی اظهار داشت: با توجه به وجود مشکلات در واقع کیفیت محصول صنعتی در بخش گاز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و صنایع گاز بعد از صنعت هسته ای پر ریسک ترین و پر خطرترین صنعت است و لزوم توجه و دقت در استفاده از محصولات با کیفیت بالا را می طلبد.

وی همچنین با اشاره به پاره ای از مشکلات انتقال از جمله فشار گاز طی عملیات استخراخ تا هنگام مصرف در خانه ها عنوان کرد: فشار 1200 psi در هنگام استخراج طی چند مرحله تقلیل پیدا می کند و به یک چهارم psi می رسد که تمام ابزار آلاتی که در طول این مسیر استفاده می شود باید با کیفیت و از استاندارد بالایی برخوردار باشند.

همچنین مدیرعامل شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد در این مراسم بیان داشت: نمایشگاه های عمومی باید به سمت تخصصی شدن پیش روند و نمایشگاه های تخصصی در سالهای آینده رو به رشد خواهند بود زیرا چنین فرآیندی نمایشگاه های دایر شده را بارونق مواجه می کند.

سید محمد سیدی خاطرنشان کرد: تقاضا برای گاز ایران زیاد شده و ایران در تشکیل اوپک گازی نقش محوری دارد.

سیدی همچنین عنوان کرد: استان خراسان رضوی با توجه به ذخایرگازی منطقه سرخس جایگاه ویژه ای در این مقوله دارد و امیدواریم اولین دوره نمایشگاه گاز بتواند در رشد و ارتقای این صنعت مفید باشد.

وی یادآور شد: 45 شرکت در زمینه های اکتشاف، تولید، پالایش، اتوماسیون، انتقال و تجهیزات لوله و اتصالات در این نمایشگاه حاضر هستند و هیئتهایی از ترکیه و کامرون از این نمایشگاه بازدید به عمل می آورند.