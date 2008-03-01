تاکید شورای همکاری خلیج فارس بر ضرورت انتخاب رئیس جمهور لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این وزیران در بیانیه پایانی نشست خود در شهر ریاض همچنین از موانع ایجاد شده بر سر راه تلاشها برای اجرای طرح کاری اتحادیه عرب برای حل بحران سیاسی لبنان شدیدا ابراز نارضایتی کردند.

در این بیانیه آمده است: شورای همکاری خلیج فارس "بر ضرورت برچیدن هرگونه مانعی که مانع از انتخاب رئیس جمهوری لبنان در یازدهم ماه مارس می شود، تاکید می کند".

این بیانیه با حمایت از نهادهای قانونی لبنان افزود: شورای همکاری خلیج فارس "نگرانی و نارضایتی شدید خود را در قبال موانع ایجاد شده برسر راه تلاش های دبیرکل اتحادیه عرب برای اجرای طرح کاری اتحادیه عرب درخصوص حل بحران لبنان ابراز داشت".



اتحادیه عرب عصر روز شنبه (15 دی) با ارائه یک طرح کاری خواستار برگزاری فوری نشست پارلمان لبنان برای انتخاب میشل سلیمان فرمانده ارتش این کشور به عنوان رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی و نیز تدوین قانون جدید انتخابات لبنان بلافاصله پس از انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی شد.

نشست پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری تاکنون 15 بار به تعویق افتاده است و نشست بعدی قرار است 11 مارس(21اسفند) برگزار شود.