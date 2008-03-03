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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۳۶

یک میلیارد و 800 میلیون ریال زکات در خراسان شمالی جمع آوری شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان شمالی گفت: مردم این استان در سال جاری یک میلیارد و 800 میلیون ریال زکات اموال و داراییهای خود را پرداخت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمدحسین جهانبخش، صبح امروز در همایش تجلیل از واقفان خراسان شمالی اظهار داشت: میزان زکات پیش بینی شده برای استان خراسان شمالی برای سال جاری 60 میلیارد ریال بوده است.

وی افزود: براساس آمار موجود در سال جاری تنها سه درصد درآمد زکات پیش بینی شده از سوی شهروندان محقق شده و 97 درصد از برآوردها در این بخش محقق نشده است.

استاندار خراسان شمالی خاطرنشان کرد: درآمد ناشی از زکات پیش بینی شده برای سال آینده در این استان، 100 میلیارد ریال است که برای محقق شدن آن باید فعالیتهای فرهنگی در امر فواید زکات افزایش یابد.

جهانبخش یادآور شد: بر اساس روایات و احادیث اگر مسلمانان زکات مال خود را به موقع بپردازند، فقر و بدبختی در جامعه ریشه کن می شود و تحقق این امر در فقرزدایی و پس از آن رشد جامعه موثر خواهد بود.

در این نشست از واقفان و خادمان برتر استان خراسان شمالی قدردانی شد.

کد مطلب 648008

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