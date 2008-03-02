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۱۲ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۲۰

52 پایگاه کمکهای مردمی جشن نیکوکاری در خراسان شمالی را جمع آوری می کنند

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان خراسان شمالی گفت: 52 پایگاه ثابت و سیار در این استان کار جمع آوری هدایای مردمی را در شور نیکوکاری بر عهده دارند.

تبارک سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: شهروندان استان خراسان شمالی هدایای خود را برای جشن شور نیکوکاری باید در اختیار این پایگاه های ثابت و سیار قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: پایگاه های جمع آوری هدایای مردمی در جشن نیکوکاری در میادین اصلی و فرعی مرکز شهرستانی و شهرهای استان خراسان شمالی سازماندهی شدند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان خراسان شمالی بیان داشت: جشن شور نیکوکاری از 14 تا 21 اسفندماه سال جاری در استان خراسان شمالی همزمان با سراسر کشور ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 648009

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