سرما به فضای سبز شهری بجنورد 80 میلیارد ریال خسارت وارد کرد

اردشیر ریاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: خسارت وارد شده به فضای سبز موجود شهرداری در تفرجگاه ها و پارکهای شهری موجب شده شهرداری در آستانه سال نو برای تامین گل و گیاه و نهال در بوستانهای شهری با مشکل مواجه شود.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس سازمان فضای سبز و پارکهای شهرداری بجنورد طرح کاشت چمن و گل و گیاه را به صورت غیر طبیعی برای تامین نیاز بوستانهای شهری در دست اجرا قرار داده است.

شهردار بجنورد یادآور شد: هم اکنون 400 هکتار از فضای سبز و پارکهای شهری بجنورد برای کاشت چمن و گل و گیاه آماده سازی شده تا بتوان با مراقبت مناسب از آنها برای بوستانها استفاده کرد.