  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۲۰:۰۳

سرما به فضای سبز شهری بجنورد 80 میلیارد ریال خسارت وارد کرد

بجنورد- خبرگزاری مهر: شهردار بجنورد گفت: برودت هوای زمستانی در بجنورد که در 50 ساله اخیر بی سابقه بوده است، 80 میلیارد ریال به فضای سبز شهرداری این شهر خسارت وارد کرده است.

اردشیر ریاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: خسارت وارد شده به فضای سبز موجود شهرداری در تفرجگاه ها و پارکهای شهری موجب شده شهرداری در آستانه سال نو برای تامین گل و گیاه و نهال در بوستانهای شهری با مشکل مواجه شود.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس سازمان فضای سبز و پارکهای شهرداری بجنورد طرح کاشت چمن و گل و گیاه را به صورت غیر طبیعی برای تامین نیاز بوستانهای شهری در دست اجرا قرار داده است.

شهردار بجنورد یادآور شد: هم اکنون 400 هکتار از فضای سبز و پارکهای شهری بجنورد برای کاشت چمن و گل و گیاه آماده سازی شده تا بتوان با مراقبت مناسب از آنها برای بوستانها استفاده کرد.

کد مطلب 648010

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها