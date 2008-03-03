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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۲۰:۰۱

2141 نفر بر انتخابات مجلس هشتم در خراسان شمالی نظارت می کنند

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت نظارت بر انتخابات هشتمین دوره مجلس استان خراسان شمالی گفت: دو هزار و 141 نفر در این استان، کار نظارت بر انتخابات را در شعب اخذ رای بر عهده دارند.

حجت الاسلام علی عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: بر اساس قانون، هیئتهای نظارت استان می توانند برای هر شعبه اخذ رای بین سه تا پنج ناظر انتخاب کنند.

وی خاطرنشان کرد: در استان خراسان شمالی، 610 شعبه اخذ رای برای هشتمین دوره انتخابات مجلس پیش بینی شده که هیئت نظارت این استان نیز برای هر شعبه سه نفر ناظر و در برخی شعب نیز بنا به ضرورت، پنج ناظر انتخاب کرده است.

عبداللهی ادامه داد: هیئتهای نظارت در شعب اخذ رای مسئولیت  نظارت بر حسن انجام انتخابات را بر عهده داشته و هر گونه تخلف احتمالی را به مسئولان ناظر در شعب گزارش خواهند کرد.

رئیس هیئت نظارت بر هشتمین دوره انتخابات مجلس خراسان شمالی اظهار داشت: ناظران انتخاباتی برای انجام وظایف باید اطلاعات دقیقی از وظایف خود داشته باشند.

کد مطلب 648011

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