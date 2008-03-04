سفر رئیس جمهور به عراق نماد قدرت و دوستی ایران است

علاء الدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به اینکه سفر رئیس جمهور به عراق به صورت رسمی پیش از این اعلام شده بود، اظهار داشت: با توجه به اینکه سفر دکتر احمدی نژاد از قبل اعلام شده بود، این سفر نشان از قدرت نمایی جمهوری اسلامی ایران داشته و از این جهت دارای اهمیت ویژه ای است.

وی با تاکید بر اینکه هیچ کدام از سفرهای مسئولان آمریکا به عراق با اعلام قبلی صورت نمی گیرد و آمریکایی ها به هیچ عنوان جرات ندارند چنین کاری را انجام دهند، عنوان کرد: مسئولان آمریکایی به صورت مخفیانه به عراق می آیند، بعد خبر آن را اعلام می کنند.

بروجردی با تشریح ابعاد سفر دکتر احمدی نژاد به بغداد بیان داشت: با توجه به اینکه برای اولین بار است که سفر به عراق در این سطح صورت می گیرد و با استناد به روابط میان دو کشور و به امضا رسیدن یادداشت تفاهم ها و توافقنامه های متعدد همچنین با توجه به بحرانهای عراق و مشکلات امنیتی در این کشور، این سفر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران طی چند سال گذشته در بحران عراق نقش مثبتی ایفا کرده است، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران از طرفی در شرایط سخت امنیتی کمک به بازسازی عراق را در دستور کار خود قرار داد و از طرف دیگر علی رغم همه توطئه های آمریکا و حتی ربوده شدن دیپلماتهای ایرانی بر خلاف مقررات بین المللی در عراق، تغییری در سیاست خود در حمایت از حکومت مردمی عراق انجام نداد.

بروجردی افزود: از سوی دیگر با توجه به تجربیات ارزشمند جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حل مشکلات امنیت داخلی، این سفر می تواند برای مجموعه روابط دو کشور مفید باشد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با بیان بازتابهای این سفر در منطقه با اشاره به اهمیت عراق در سطح جهان عرب یادآور شد: با توجه به حساسیت کشورهای جهان عرب نسبت به موضوع عراق به طور قطع این کشورها توجه لازم را به این سفر خواهند داشت.

بروجردی اظهار داشت: همچنین برای کشورهای غربی چنین حضوری که به صورت رسمی اعلام شده، نشان از قدرت جمهوری اسلامی ایران و میزان ارتباط سطح بالا با عراق دارد.