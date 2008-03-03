4800 لرستانی به اردوی راهیان نور اعزام خواهند شد

سرهنگ پاسدار تیمور سپهوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با تشریح برنامه های انجام شده به منظور اعزام کاروانهای راهیان نور از لرستان اظهار داشت: در استان خوزستان مراکزی تحت عنوان مراکز منطقه لرستان در راستای خدمات دهی به اعزام شدگان لرستانی راه اندازی شده است.

وی با اشاره به اینکه قرارگاه ستاد نور برای اعزام زائران به مناطق جنگی نیازمند کمکها و حمایتهای سایر مسئولان دستگاه های ذیربط به منظور تامین تعداد دستگاه های اتوبوس و امکانات بهداشتی و درمانی است، عنوان کرد: همچنین در جریان اعزام این کاروانها "راویان فتح" خاطرات دوران دفاع مقدس را برای زائران روایت خواهند کرد.

فرمانده سپاه منطقه لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه لرستان در مسیر اعزام هزاران کاروان راهیان نور از سراسر کشور قرار دارد، عنوان کرد: در شهرستانهای خرم آباد، بروجرد، دورود، الیگودرز و پلدختر مراکز زائر سرای بین راهی کاروانهای راهیان نور راه اندازی خواهد شد.

سرهنگ سپهوند با تاکید بر اینکه بهترین مظهر هنر و تمدن جامعه اسلامی ایران میدان رزم بسیجیان در دوران دفاع مقدس است که در دوران جنگ حماسه های بزرگی را خلق کردند، یادآور شد: باید با فراهم کردن زمینه های حضور جوانان در صحنه های حماسه روحیه جهاد را در میان آنها احیا کرد.