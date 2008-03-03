500 هزار نفر در سه نوروز گذشته از قلعه فلک الافلاک لرستان بازدید کردند

سیروس ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد افزود: در ایام نوروز قلعه فلک الافلاک و موزه های باستان شناسی و مردم شناسی این قلعه در سه شیفت از ساعت هشت صبح تا 22 آماده بازدید علاقمندان است.

وی با اشاره به اینکه همچنین امسال در پارک شریعتی خرم آباد نمایشگاه "مالگه بهاری" برپا خواهد شد، افزود: در این نمایشگاه در قالب سیاه چادرهایی کلیه محصولات فرهنگی، صنایع دستی همچنین ملزومات غذایی مسافران در دسترس آنان قرار خواهد گرفت.

ابراهیمی همچنین از راه اندازی نمایشگاه صنایع دستی بانوان لرستانی و پخت غذاهای محلی توسط این بانوان در بنای تارخی "آخوند ابو" خبر داد.

این مسئول با تشریح فعالیتهای انجام شده در قالب ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی اظهار داشت: در اولین جلسه این ستاد، احکام یازده گانه اعضای ستاد ابلاغ شد که پس از آن هرکدام از معاونتهای ستاد با هماهنگی های انجام شده کلیه تمهیدات لازم را برای استقبال از مهمانان نوروزی در نظر گرفتند.

وی با تاکید بر اینکه هماهنگی های لازم به منظور اسکان مسافران با سازمان آموزش و پرورش همچنین ایجاد اکیپهای امدادی با هماهنگی جمعیت هلال احمر استان انجام شده است، عنوان کرد: کمپهای اسکان مسافران در برخی شهرستانهای استان که دارای سرریز مسافر هستند در نظر گرفته شده که در این راستا در پارکهای شریعتی و کیو خرم آباد در منطقه تنگ فنی همچنین در مدخل ورودی شهرستان الیگودرز در نظر گرفته شده است.

ابراهیمی با اشاره به اینکه تمهیدات لازم برای کنترل قیمت اجناس در ایام نوروز در استان پیش بینی شده، ادامه داد: امسال تعداد بازرسان را در این زمینه نسبت به سال گذشته سه برابر افزایش داده ایم.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان همچنین از تهیه کاتالوگ محتوی کلیه اطلاعات استان در زمینه های مختلف گردشگری، بناهای تاریخی، مراکز خدماتی و بهداشتی خبر داد و اظهار داشت: این بروشور در تیراژ 50 تا 100 هزار نسخه با توجه به نیاز در میان مسافران نوروزی توزیع خواهد شد.